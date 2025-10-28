¿Disfrazar tu carro o moto en Halloween puede traer una multa? Esto es lo que debes saber

En Halloween no solo se disfrazan las personas, ya que cada año más colombianos adornan sus carros y motos con luces, telas, calaveras o telarañas para contagiarse del ambiente festivo, sin embargo, lo que parece un gesto creativo puede convertirse en un problema si no se hace con precaución y de forma adecuada.

Aunque no existe una norma que prohíba decorar el vehículo, el Código Nacional de Tránsito sí establece reglas sobre visibilidad, identificación y seguridad vial que pueden verse afectadas con algunos adornos.

Puedes leer: Estas recetas para Halloween son tan fáciles que hasta los fantasmas querrán repetir



¿Qué se considera una infracción al momento de adornar el vehículo en Halloween ?

El error más común está en cubrir parcialmente la placa, los vidrios o los espejos retrovisores. Estos elementos son esenciales para la conducción y la identificación del vehículo, por lo que cualquier obstrucción puede acarrear una sanción.



Además, si la decoración implica cambiar temporalmente el color predominante del vehículo, por ejemplo, cubrirlo casi por completo con papel o pintura removible, las autoridades podrían interpretarlo como una alteración de sus características registrales.

¿Cuál sería la multa si adorno mi vehículo en Halloween ?

La multa por este tipo de infracción puede alcanzar hasta ocho salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, cerca de $325.000 pesos. Sin embargo, esto es lo que puedes hacer si quieres decorar tu vehículo sin problema y formar parte de la tradición de forma segura:



Utiliza adornos pequeños y removibles que no afecten la visión del conductor.

Evita elementos que cuelguen sobre el parabrisas o bloqueen las luces delanteras y traseras.

Asegúrate de que la placa sea visible en todo momento.

Retira cualquier adorno antes de circular por vías principales o de alta velocidad.

Un consejo adicional es no instalar luces de colores distintos al blanco o rojo en la parte delantera o trasera del vehículo, ya que esto puede confundirse con señales de emergencia.

Puedes leer: Disfraces de último minuto: ideas rápidas y creativas para Halloween

Más que una multa, es cuestión de seguridad, ya que las autoridades de tránsito han reiterado que estas medidas no buscan apagar la creatividad, sino prevenir accidentes. Un objeto decorativo mal ubicado puede limitar la visión o distraer a otros conductores.

Halloween es un momento para divertirse, pero también para conducir con responsabilidad. Disfrazar tu carro o moto es posible, siempre que la seguridad esté primero.

Publicidad

Mira también este video: Esteban Cruz contó la verdadera historia del Halloween y varias historias paranormales de Colombia