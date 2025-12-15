El accidente ocurrido en Antioquia en la madrugada del 14 de diciembre continúa dejando serias incógnitas sobre qué pudo ocurrir en medio de la carretera, en la que el bus que transportaba más de 40 personas terminó cayendo a un abismo de más de 60 metros y causando el fallecimiento de 16 estudiantes y el conductor.

Los hechos, presentados en la vía que conecta a los municipios de Segovia con Remedios, más exactamente en el sector El Chispero, de la vía Belén, son materia de investigación en los que autoridades tratan de determinar si se trató de un exceso de velocidad en la que el conductor perdió el control del bus o si tal vez hubo un microsueño por parte del conductor; otras hipótesis apuntan a una supuesta falla mecánica.

Y mientras avanzan las investigaciones se siguen conociendo imágenes y videos que captaron los últimos momentos con vida de los jóvenes que regresaban de una excursión de grado Once en Tolú.

Estudiantes fallecidos en excusrión cantaron "Debí titar más fotos"

En redes sociales algunos usuarios han compartido imágenes y videos que publicaron los alumnos del colegio Liceo Antioqueño antes del fatal accidente; en varios momentos se observa la felicidad de los recién graduados celebrando su cierre de época de colegio.



Pero en medio del material que ha salido a la luz, se conoció un video que ha llamado especialmente la atención por parte de usuarios en redes sociales que analizan la escena y consideran curiosa la canción que entonaron los alumnos días antes de su fallecimiento.



Se trata de un video compartido en la red social Instagram en el que aparecen varios de los jóvenes en su fiesta de grado once; allí, con trajes elegantes y una expresión de felicidad, los estudiantes corean a todo grito la canción de Bad Bunny 'DTMF' (Debí tirar más fotos).

Este video fue grabado 8 días antes al accidente que hoy enluta a sus familias y a todo el país por la pérdida de las 17 vidas; en ese momento los jóvenes compartieron en el Prom de su colegio sin imaginarse que la vida les tenía otros planes.

En redes sociales algunos internautas han especulado sobre este video diciendo que curiosamente o "como si se tratara de una premonición" los jóvenes se despidieron con el coro "Debí tirar más fotos de cuando de tuve, debí darte más besos y abrazos las veces que pude", diciendo que inconscientemente los estudiantes se estaban despidiendo de sus seres queridos con el coro de esta letra.

Sin embargo, no se trata más que de especulaciones y comentarios sobre un video en el que los jóvenes gozaron su fiesta de Prom y se divirtieron para luego emprender un viaje del que lastimosamente no regresaron con vida.