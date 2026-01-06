Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: BOCHORNOSO MOMENTO DE LUIS ALFONSO
CAMBIO EN FESTIVO DE REYES
LA CÁRCEL EN LA QUE ESTÁ MADURO
CÉDULA DIGITAL GRATIS
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Jhonny Rivera da inesperada sorpresa a Andy Rivera en pleno concierto; casi lo sacan

Jhonny Rivera da inesperada sorpresa a Andy Rivera en pleno concierto; casi lo sacan

El cantante de música popular se presentó en el concierto de su hijo, en celebración de carnaval; su ingreso generó confusión con el personal de seguridad.

Jhonny Rivera y Andy Rivera
Jhonny Rivera llega de sorprenda al concierto de su Andy Rivera
foto: Instagram de Andy Rivera
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 6 de ene, 2026

El cantante colombiano Jhonny Rivera protagonizó un incidente durante un concierto de su hijo, Andy Rivera, en el concierto del Carnaval de Negros y Blancos 2026 en Pasto.

El artista llegó de manera inesperada al evento con la intención de estar cerca de su hijo mientras se presentaba en el escenario, lo que generó confusión con el personal de seguridad encargado de la logística del concierto.

Puedes leer: Mujer interrumpe concierto de Jhonny Rivera para revelar que su esposo estaba con la moza

Jhonny rivera llega de sorpresa al concierto de su hijo Andy Rivera

Para pasar desapercibido entre los asistentes, Jhonny Rivera utilizó gafas, sombrero y hasta se pintó el rostro, integrándose entre el público que disfrutaba de la presentación.

Sin previo aviso, el cantante intentó acercarse al escenario, momento en el que la seguridad del evento intervino para impedir su ingreso.

El video difundido en redes sociales muestra a los guardias intentando frenar a Rivera mientras él repetía frases como: “tranquilo, ya relajado, déjelo, déjelo”.

Te puede interesar

  1. Alzate, cantante de música popular
    Alzate expone a artista por quietarle su turno en el escenario
    Foto: Instagram de Alzate
    Farándula

    A Alzate lo dejaron viendo un chispero por enredo con otro artista en plena tarima

  2. Pipe Bueno, artista colombiano
    Pipe Bueno celebra Año Nuevo junto a su familia y amigos en lujoso yate
    Foto: redes sociales
    Farándula

    Pipe Bueno celebró inicio de año en lujoso yate junto a jugador de la Selección Colombia

La acción se dio porque los responsables de la seguridad no tenían conocimiento de la presencia del artista y siguieron los protocolos habituales para controlar el acceso al escenario.

Después de unos segundos, la identidad de Jhonny Rivera fue confirmada ante el público, lo que permitió que permaneciera cerca de su hijo en la tarima.

“Con ustedes, Jhonny Rivera” fue la frase que hizo que los asistentes reaccionaran con emoción y aplausos, al darse cuenta de que el artista que había generado la confusión era el padre de Andy Rivera.

Publicidad

Durante la broma de Jhonny, no se presentaron enfrentamientos ni situaciones de riesgo. La seguridad solo buscó garantizar el orden y la correcta realización del evento mientras se aclaraba la presencia del cantante.

La sorpresa se desarrolló dentro de las actividades del Carnaval de Negros y Blancos 2026, que se lleva a cabo del 2 al 7 de enero en Pasto, con la participación de artistas nacionales y locales en diferentes escenarios.

Te puede interesar

  1. Luis Alberto Posada, cantante de música popular
    Luis Alberto Posada sorprende a sus fanáticos en el momento que detiene su concierto en Cali
    Foto: Instagram de Luis Alberto Posada
    Farándula

    Tremendo susto que Luis Alberto Posada provocó en pleno concierto; detuvo el show

  2. Yeison Jiménez en año nuevo
    Yeison Jiménez año nuevo
    Foto tomada de redes sociales
    Farándula

    ¿Yeison Jiménez se baja de los shows de Año Nuevo? El cantante reveló problema que tuvo

Publicidad

El video fue difundido ampliamente en redes sociales, donde los usuarios han comentado el momento sin reportar altercados adicionales.

Puedes leer: Jhonny Rivera confesó que Andy "tocó fondo": la dura batalla que casi frena su carrera

La presentación de Andy Rivera continuó con normalidad y la presencia de Jhonny Rivera quedó registrada como un hecho aislado dentro del evento, sin afectar la programación ni la seguridad general del concierto.

Mira también: Mujer interrumpe concierto de Jhonny Rivera para revelar que su esposo estaba con la moza

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Jhonny Rivera

Andy Rivera

Conciertos de Colombia

Famosos colombianos

Cantantes de musica popular

Chismes de famosos

Video