Jhonny Rivera da inesperada sorpresa a Andy Rivera en pleno concierto; casi lo sacan

El cantante colombiano Jhonny Rivera protagonizó un incidente durante un concierto de su hijo, Andy Rivera, en el concierto del Carnaval de Negros y Blancos 2026 en Pasto.

El artista llegó de manera inesperada al evento con la intención de estar cerca de su hijo mientras se presentaba en el escenario, lo que generó confusión con el personal de seguridad encargado de la logística del concierto.

Jhonny rivera llega de sorpresa al concierto de su hijo Andy Rivera

Para pasar desapercibido entre los asistentes, Jhonny Rivera utilizó gafas, sombrero y hasta se pintó el rostro, integrándose entre el público que disfrutaba de la presentación.



Sin previo aviso, el cantante intentó acercarse al escenario, momento en el que la seguridad del evento intervino para impedir su ingreso.



El video difundido en redes sociales muestra a los guardias intentando frenar a Rivera mientras él repetía frases como: “tranquilo, ya relajado, déjelo, déjelo”.

La acción se dio porque los responsables de la seguridad no tenían conocimiento de la presencia del artista y siguieron los protocolos habituales para controlar el acceso al escenario.

Después de unos segundos, la identidad de Jhonny Rivera fue confirmada ante el público, lo que permitió que permaneciera cerca de su hijo en la tarima.

“Con ustedes, Jhonny Rivera” fue la frase que hizo que los asistentes reaccionaran con emoción y aplausos, al darse cuenta de que el artista que había generado la confusión era el padre de Andy Rivera.

Durante la broma de Jhonny, no se presentaron enfrentamientos ni situaciones de riesgo. La seguridad solo buscó garantizar el orden y la correcta realización del evento mientras se aclaraba la presencia del cantante.

La sorpresa se desarrolló dentro de las actividades del Carnaval de Negros y Blancos 2026, que se lleva a cabo del 2 al 7 de enero en Pasto, con la participación de artistas nacionales y locales en diferentes escenarios.

El video fue difundido ampliamente en redes sociales, donde los usuarios han comentado el momento sin reportar altercados adicionales.

La presentación de Andy Rivera continuó con normalidad y la presencia de Jhonny Rivera quedó registrada como un hecho aislado dentro del evento, sin afectar la programación ni la seguridad general del concierto.

