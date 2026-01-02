¿Yeison Jiménez se baja de los shows de Año Nuevo? El cantante reveló problema que tuvo

Yeison Jiménez es hoy uno de los nombres más fuertes de la música popular colombiana, pero su camino al éxito no ha sido sencillo. Antes de llenar escenarios y liderar listas de reproducciones, su historia estuvo marcada por años de esfuerzo, presentaciones en espacios improvisados y una lucha constante por abrirse paso en una industria competitiva. Esa cercanía con el público ha hecho que cada situación relacionada con su salud genere especial atención entre sus seguidores.

En los últimos días, el cantante volvió a ser tema de conversación luego de que se conocieran detalles sobre un delicado episodio de salud ocurrido tras una de sus presentaciones. Aunque el artista logró cumplir con su show, la preocupación surgió una vez bajó del escenario, cuando comenzó a presentar síntomas que encendieron las alarmas de su equipo y de quienes estaban cerca.

La descompensación de Yeison Jiménez que generó alarma entre seguidores

De acuerdo con la información conocida, Yeison Jiménez hizo parte del cartel de un importante evento musical realizado a finales de noviembre, donde compartió tarima con otros artistas de reconocimiento nacional. Su presentación transcurrió con normalidad y sin señales visibles de complicaciones, lo que hizo aún más sorpresivo lo que ocurrió minutos después.

Al terminar su show, el cantante empezó a sentirse mal. Mareos, debilidad y una evidente pérdida de fuerza obligaron a que fuera atendido de inmediato por personal médico. La situación generó inquietud entre los asistentes y, posteriormente, en redes sociales, donde comenzaron a circular versiones sobre su estado de salud.

Tras recibir atención de urgencia, Yeison logró ser estabilizado, lo que permitió que, con precauciones, pudiera cumplir con otro compromiso artístico que tenía programado. No obstante, este episodio dejó en evidencia el desgaste físico que implica una agenda cargada de presentaciones, especialmente en épocas de alta demanda como el cierre de año.

Con la llegada del Año Nuevo, surgieron nuevas dudas sobre su participación en eventos masivos programados para la noche del 31 de diciembre y los primeros días de enero. En varias ciudades del país, este tipo de celebraciones suelen reunir a miles de personas y exigen un alto nivel de exigencia física para los artistas.

Ante este panorama, la atención se centró en la salud del cantante y en las decisiones que se tomarían para priorizar su bienestar. Aunque Yeison Jiménez no ha entregado mayores detalles, su nombre volvió a ocupar titulares y a generar mensajes de apoyo por parte de seguidores que destacaron la importancia de cuidar la salud por encima de cualquier compromiso profesional.

A ese escenario se sumó una situación que el propio artista decidió contarle a sus seguidores. A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Yeison Jiménez explicó que su presentación de Año Nuevo no se desarrolló como esperaba, debido a retrasos que se salieron de su control.

El cantante confesó que era la primera vez que aceptaba trabajar un 31 de diciembre con la intención de disfrutar la fecha, pero terminó esperando varias horas para subir a tarima. “Yo nunca había vendido un 31 de diciembre, en la vida, y este lo vendí porque lo quería pasar chimba, pero son las 3:27 de la mañana y estoy esperando desde la 1:30 a.m. para subirme a tarima”, expresó, dejando ver su molestia y la razón por la cual decidió no volver a presentarse en una fecha tan especial.