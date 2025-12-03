Yeison Jiménez revela delicada verdad de pastillas que lo llevaron a urgencias: La embarré

El cantante de música popular Yeison Jiménez fue atendido en una ambulancia después de finalizar su presentación en la ciudad de Bogotá el sábado 29 de noviembre de 2025.

Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron el momento en el que el artista recibió atención médica, situación que rápidamente generó comentarios y preguntas sobre su estado de salud y las razones detrás del incidente.

Yeison Jiménez relata la causa de su incidente

Horas después, el intérprete de música popular utilizó sus plataformas digitales para explicar lo que había ocurrido. Jiménez aseguró que el episodio no se relacionó con su presentación ni con esfuerzo físico, sino con la ingesta de un frasco de pastillas tipo vitaminas que tenía en su casa.



Según indicó, consumió el producto sin revisar detalles del envase. El cantante escribió textualmente: “La embarré”, refiriéndose a su acción previa al malestar que presentó más tarde.



De acuerdo con lo contado por el artista, el percance se originó después de regresar de un viaje. En su vivienda encontró el frasco de vitaminas y decidió consumirlo antes de retomar la rutina. Posteriormente comenzó a experimentar síntomas que motivaron la asistencia médica.

El personal de salud atendió a Yeison en una ambulancia ubicada en las inmediaciones del lugar donde se había realizado el concierto.

En videos difundidos en redes se observa a Jiménez siendo evaluado por paramédicos, lo que aumentó la circulación del tema en plataformas digitales. Las grabaciones fueron compartidas por asistentes al evento y páginas de entretenimiento.

En su declaración, Yeison Jiménez mencionó que aún sentía efectos derivados del episodio. Entre ellos, señaló la sensación de “cara dormida” y el entumecimiento en las manos. El cantante no compartió detalles de diagnósticos o de exámenes posteriores en centros médicos, pero sí aseguró que logró estabilizarse tras la atención inicial recibida.

Yeison Jiménez habla de pastillas que le causaron percance de salud Foto: captura de video Instagram de Yeison Jiménez

Yeison añadió que no esperaba que la situación se volviera viral y que su intención al hablar públicamente fue explicar los hechos que llevaron a su atención en la ambulancia.

Las respuestas se centraron en el registro de lo ocurrido al finalizar el concierto y en las declaraciones del artista sobre el consumo de pastillas tipo vitaminas presentes en su casa.

El tema continúa circulando en plataformas, mientras el cantante mantiene comunicación con sus seguidores mediante sus redes sociales, sin entregar más detalles sobre tratamientos o valoraciones médicas adicionales relacionadas con el hecho.

