Yeison Jiménez salió en ambulancia de concierto en Bogotá; le dio la pálida

Yeison Jiménez, uno de los máximos referentes del género popular, causó gran preocupación entre sus seguidores luego de que se hicieran públicas imágenes en las que se le veía ser atendido de urgencia en una ambulancia tras una presentación en Bogotá, donde este se encontraba en una ambulancia.

El artista, oriundo del municipio de Manzanares, Caldas, sufrió una fuerte descompensación en su salud justo después de terminar su actuación en uno de los eventos musicales más esperados de la capital, el ‘Megaland’.

Puedes leer: TOP 3: Yeison Jiménez comparte sus canciones más poderosas para superar una tusa



Dicho episodio ocurrió el pasado sábado 29 de noviembre a las afueras del estadio Nemesio Camacho El Campín. Tras su presentación en ‘Megaland’, Jiménez, intérprete de éxitos como 'Ni tengo ni necesito' y 'Maldita traga', cumplió con su presentación de manera normal, al punto que compartió cartel con artistas como Arcángel, Sech y Alvarito Díaz.



Sin embargo, según informó su equipo de prensa al medio de comunicación Pulzo, apenas el artista se bajó de la tarima, comenzó a sentirse mal y experimentó la descompensación. Tanto es así que se conoció que el cantante sufrió mareos y perdió la fuerza para mantenerse de pie.



¿Qué se sabe de la salud de Yeison Jiménez?

Una vez se presentó el malestar del artista, se activaron los protocolos habituales en eventos masivos, donde Yeisón Jiménez fue atendido de emergencia por el equipo médico que se encontraba a las afueras del estadio.

Sumado a esto, se conoció que las imágenes difundidas en redes sociales, mostraron al artista recostado en una camilla, canalizado y recibiendo atención, evidenciaron la gravedad del episodio y encendieron las alarmas entre sus seguidores. Tanto es así que su equipo de comunicaciones confirmó que, tras el show, el artista pasó "directo a la ambulancia".

Publicidad

Afortunadamente, la intervención del personal médico permitió que el estado de salud del artista fuera estabilizado. Tras recuperarse de la situación, Yeison Jiménez se dirigió a Soacha, Cundinamarca, donde tenía programada otra presentación esa misma noche.

Recordemos que el artista de 34 años, ha sido abierto en el pasado respecto a una enfermedad ocular que padece: el queratocono. Este trastorno progresivo adelgaza y deforma la córnea, causando visión distorsionada, fatiga ocular y sensibilidad extrema a la luz.

Publicidad

A pesar del susto, el cantante continúa con su intención de radicarse en Estados Unidos dentro de unos pocos años, señalando que la mayor parte de sus familiares ya cuentan con la visa americana. Incluso, tras una reciente gira por el país norteamericano.