Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: HERMANO DE JAIME MORENO
AIDA VICTORIA PONE TATEQUIETO A SU EX
SECUESTRADA POR 45 DÍAS
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Yeison Jiménez salió en ambulancia de concierto en Bogotá; le dio la pálida

Yeison Jiménez salió en ambulancia de concierto en Bogotá; le dio la pálida

El equipo de prensa del artista informó que este episodio ocurrió tras finalizar una de sus más recientes presentaciones.

Yeison Jiménez salió en ambulancia de concierto en Bogotá; le dio la pálida
Yeison Jiménez salió en ambulancia de concierto en Bogotá; le dio la pálida
Foto: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 1 de dic, 2025

Yeison Jiménez, uno de los máximos referentes del género popular, causó gran preocupación entre sus seguidores luego de que se hicieran públicas imágenes en las que se le veía ser atendido de urgencia en una ambulancia tras una presentación en Bogotá, donde este se encontraba en una ambulancia.

El artista, oriundo del municipio de Manzanares, Caldas, sufrió una fuerte descompensación en su salud justo después de terminar su actuación en uno de los eventos musicales más esperados de la capital, el ‘Megaland’.

Puedes leer: TOP 3: Yeison Jiménez comparte sus canciones más poderosas para superar una tusa

Dicho episodio ocurrió el pasado sábado 29 de noviembre a las afueras del estadio Nemesio Camacho El Campín. Tras su presentación en ‘Megaland’, Jiménez, intérprete de éxitos como 'Ni tengo ni necesito' y 'Maldita traga', cumplió con su presentación de manera normal, al punto que compartió cartel con artistas como Arcángel, Sech y Alvarito Díaz.

Te puede interesar

  1. Andy Rivera
    Andy Rivera
    /Foto: @andyrivera
    Farándula

    Andy Rivera da consejos para superar una tusa: "Si alguien te falla no es tu culpa"

  2. Luto en la música: Fallece reconocido cantante en accidente automovilístico
    Luto en la música: Fallece reconocido cantante en accidente automovilístico, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de redes sociales y hecha con ImageFX
    Farándula

    Luto en la música: Fallece reconocido cantante en accidente automovilístico

Sin embargo, según informó su equipo de prensa al medio de comunicación Pulzo, apenas el artista se bajó de la tarima, comenzó a sentirse mal y experimentó la descompensación. Tanto es así que se conoció que el cantante sufrió mareos y perdió la fuerza para mantenerse de pie.

¿Qué se sabe de la salud de Yeison Jiménez?

Una vez se presentó el malestar del artista, se activaron los protocolos habituales en eventos masivos, donde Yeisón Jiménez fue atendido de emergencia por el equipo médico que se encontraba a las afueras del estadio.

Sumado a esto, se conoció que las imágenes difundidas en redes sociales, mostraron al artista recostado en una camilla, canalizado y recibiendo atención, evidenciaron la gravedad del episodio y encendieron las alarmas entre sus seguidores. Tanto es así que su equipo de comunicaciones confirmó que, tras el show, el artista pasó "directo a la ambulancia".

Te puede interesar

  1. Fallece reconocida artista a los 60 años; sufrió un paro cardiorrespiratorio
    Fallece reconocida artista a los 60 años; sufrió un paro cardiorrespiratorio, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de redes sociales y hecha con ImageFX
    Farándula

    Fallece reconocida artista a los 60 años; sufrió un paro cardiorrespiratorio

  2. Las 20 más de La Kalle Grupo Firme.jpg
    Las 20 más de La Kalle Grupo Firme
    Foto Instagram: grupofirme
    Música

    ¡Conoce el top! Grupo Firme y Karol G lideran Las 20 más de La Kalle

Publicidad

Afortunadamente, la intervención del personal médico permitió que el estado de salud del artista fuera estabilizado. Tras recuperarse de la situación, Yeison Jiménez se dirigió a Soacha, Cundinamarca, donde tenía programada otra presentación esa misma noche.

Recordemos que el artista de 34 años, ha sido abierto en el pasado respecto a una enfermedad ocular que padece: el queratocono. Este trastorno progresivo adelgaza y deforma la córnea, causando visión distorsionada, fatiga ocular y sensibilidad extrema a la luz.

Publicidad

A pesar del susto, el cantante continúa con su intención de radicarse en Estados Unidos dentro de unos pocos años, señalando que la mayor parte de sus familiares ya cuentan con la visa americana. Incluso, tras una reciente gira por el país norteamericano.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yeison Jiménez

Accidente laboral

Farándula