Inesperado hallazgo en bus accidentado con estudiantes de Liceo Antioqueño: “Terroríficas”

Siguen apareciendo detalles del caso sobre el bus accidentado este pasado 14 de diciembre de 2025 en la vía que conecta Segovia con Remedios, Antioquia. Donde 17 personas, entre ellas 16 recién egresados del Liceo Antioqueño y el conductor del vehículo, perdieron la vida.

Por lo cual, se conoció que la Superintendencia de Transporte tomó medidas drásticas contra los responsables técnicos y operativos del bus involucrado. Tanto es así que por parte de Alfredo Enrique Piñeres, calificó los hallazgos de la investigación inicial como “cosas bastante terroríficas”.

Tanto es así que el funcionario explicó que el bus de placas SON847, perteneciente a la empresa Precoltur, no cumplió con el 20% de los requisitos mínimos de seguridad durante su última revisión. Situación por la cual, se tomó la decisión de ordenar la suspensión por seis meses de la empresa.



Asimismo, se suspendió al Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) Comercializadora Servisuper LTDA, encargado de realizar la revisión técnico-mecánica del vehículo. Esto debido a que las investigaciones preliminares sugieren que se pudieron modificar los resultados de las evaluaciones para aprobar el bus de manera irregular, reportando información inconsistente al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).



¿Cuáles fueron los problemas que tenía el bus con los jóvenes del Liceo Antioqueño?

Las autoridades encontraron que el bus tenía hasta 4 falencias críticas, estas siendo detalladas por la entidad de vigilancia que demuestran la negligencia en la revisión del automotor, los cuales habrían puesto en riesgo la vida de los ocupantes:

1. Fallas en la inspección sensorial y en la toma de medidas de labrado de las llantas.

2. Ausencia de revisión exterior, omitiendo el estado de luces, carrocería y neumáticos.

3. Falta de revisión interior, incluyendo elementos vitales como sillas, cinturones de seguridad y salidas de emergencia.

4. Deficiencias en señalización y elementos de seguridad reflectiva obligatorios.

Por su parte, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, enfatizó que "esta tragedia jamás debió ocurrir" y aseguró que el Estado actuará con contundencia contra la irresponsabilidad en las revisiones técnico-mecánicas que cobran vidas en las carreteras.

Recordemos que el accidente ocurrió cuando los jóvenes regresaban de su viaje de grado en Tolú, Sucre. El bus cayó a un abismo, dejando un saldo de 20 heridos además de los fallecidos. Donde la excursión fue una iniciativa privada de los estudiantes y no una actividad organizada por el Liceo Antioqueño, razón por la cual no había docentes acompañantes en el grupo de 37 personas.

