La súplica que parte el alma de los padres de los estudiantes fallecidos; últimos recuerdos

El dolor que dejó el accidente ocurrido en la vía Zaragoza–Remedios, en Antioquia, sigue creciendo con el paso de los días. Más allá de las pérdidas humanas, ahora las familias enfrentan una angustia silenciosa: recuperar los objetos personales que pertenecían a los estudiantes que no regresaron a casa.

El hecho se registró en la madrugada del domingo 14 de diciembre de 2025, cuando un bus que transportaba estudiantes de grado once del Liceo Antioqueño de Bello se salió de la vía en una pendiente ascendente y terminó cayendo a un abismo de aproximadamente 60 metros. En el vehículo viajaban cerca de 40 personas que regresaban de una excursión de graduación en Tolú, Sucre. El saldo fue devastador: 16 estudiantes fallecidos y el conductor del bus, además de varios jóvenes heridos que lograron sobrevivir.

Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer qué ocurrió en ese tramo vial, las familias de las víctimas han comenzado a alzar su voz por otra razón que para ellos resulta igual de importante. Muchos padres aseguran que, tras el accidente, varios objetos personales de los estudiantes no volvieron a aparecer.

Entre lo que buscan están mochilas, prendas, documentos y, especialmente, teléfonos móviles. Para las familias, esos objetos no representan un valor material, sino emocional. En ellos, dicen, están guardados mensajes, fotografías, videos y recuerdos de los últimos momentos compartidos con sus hijos.

Algunos padres han relatado que, cuando llegaron al lugar del accidente o cuando intentaron rastrear pertenencias, notaron que varias cosas ya no estaban. Esto generó una profunda tristeza, no solo por lo ocurrido, sino porque sienten que se perdió una parte íntima de la historia de sus hijos.

La situación ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Usuarios han comenzado a compartir mensajes pidiendo conciencia y respeto, recordando que esos objetos pertenecen a familias que hoy atraviesan uno de los momentos más difíciles de sus vidas. En varias publicaciones se insiste en que, si alguien encontró pertenencias en la zona del accidente, las entregue de manera anónima o las haga llegar a las autoridades o a los familiares.

Desde Bello, municipio que permanece en luto, se han realizado velatones, homenajes y encuentros comunitarios para honrar la memoria de los estudiantes. En medio de esos actos, el pedido se repite una y otra vez: ayudar a que esos recuerdos regresen a manos de quienes los esperan.

La dolorosa súplica de los padres por los últimos recuerdos

En los días posteriores al accidente, comenzó a circular en redes sociales una campaña impulsada por familiares y amigos de las víctimas. El mensaje es claro: devolver cualquier objeto que haya sido encontrado y que pertenezca a los estudiantes.

Según los padres, en esos artículos están los últimos recuerdos de sus hijos, imágenes de la excursión, conversaciones cotidianas y momentos que hoy adquieren un valor incalculable. Algunos aseguran que no todas las personas que llegaron al lugar lo hicieron con la intención de ayudar, sino que revisaron maletas y pertenencias.