Luis Alfonso se priva intentando homenajear a Yeison Jiménez; no pudo cantar

La música popular colombiana atraviesa sus horas más amargas tras la partida de Yeison Jiménez en un fatídico accidente aéreo. En un acto de valentía y profundo dolor, su gran amigo Luis Alfonso intentó rendirle tributo en las fiestas de Duitama el pasado 10 de enero de 2026, pero las lágrimas ganaron la batalla.

La Plaza de los Libertadores fue testigo de cómo el sentimiento superó a la voz profesional en una noche donde el público tuvo que cantar por el ídolo quebrado.

El vacío que deja la muerte de Yeison Jiménez no se puede medir solo en cifras de conciertos o seguidores; se mide en el dolor de sus colegas, quienes han visto partir a un referente y amigo cercano.



Mientras el país aún asimilaba la noticia del siniestro de la avioneta Piper Navajo PA-31 en la vereda Romitas de Paipa, el cantante Luis Alfonso, conocido como "El Señorazo", debía cumplir con una presentación pactada en la vecina ciudad de Duitama.



Lo que debió ser una fiesta, se transformó en un funeral a cielo abierto donde la música fue reemplazada por un nudo en la garganta.

Al subir a la tarima, la atmósfera en Duitama ya estaba cargada de una tristeza colectiva. Luis Alfonso no ocultó su estado emocional y se dirigió a los miles de asistentes con una franqueza que caló hondo:

“La verdad estamos vueltos mier**, estamos hechos una sola tristeza. Para nadie es un secreto que no es para menos”.

Destrozado y en medio de lágrimas, el cantante Luis Alfonso rindió un sentido homenaje a su amigo Yeison Jiménez durante su presentación. El Señorazo no pudo contener el llanto y se desplomó emocionalmente sobre el escenario, al cantar la canción de su amigo del alma. pic.twitter.com/3TEusWl97g — Laboyanos.com (@laboyanos) January 11, 2026

Publicidad

Con el sombrero en la mano y la intención de honrar la memoria de quien fuera su "amigo del alma", el intérprete anunció que iniciaría su concierto con un homenaje al gran Yeison Jiménez.

Sin embargo, cuando los primeros acordes de ‘Ni tengo ni necesito’ —la canción que el mismo Jiménez había posteado horas antes de morir como un mensaje de humildad— comenzaron a sonar, la voz de Luis Alfonso simplemente desapareció.

Publicidad

El video captado por los asistentes registra un momento crudo: el cantante se dio la vuelta, incapaz de mirar al público, y comenzó a llorar desconsoladamente mientras se limpiaba las lágrimas del rostro.

“Yo no voy a ser capaz, les va a tocar a ustedes ayudarme”, confesó Luis Alfonso ante una multitud que, lejos de juzgarlo, lo arropó con aplausos y gritos de aliento.

A pesar de sus esfuerzos por recomponerse, el artista solo logró pronunciar un par de palabras antes de derrumbarse nuevamente, permaneciendo en un silencio doloroso durante varios minutos mientras su banda y el público coreaban el éxito de Jiménez para llenar el vacío sonoro.

La relación entre ambos artistas trascendía lo profesional; eran amigos que compartían la pasión por el género regional y popular. Luis Alfonso fue solo uno de los muchos colegas, junto a figuras como Jessi Uribe, Pipe Bueno y Alzate, que lamentaron públicamente la pérdida del intérprete de 34 años.

La tragedia cobra un tinte aún más amargo al recordar que Jiménez se encontraba en el mejor momento de su carrera, habiendo hecho historia meses atrás al llenar el Estadio El Campín.

El homenaje fallido de Luis Alfonso en Duitama simboliza el estado actual de la música popular en Colombia: un género que intenta seguir sonando, pero que tiene la voz entrecortada.

Publicidad

Mientras el Instituto de Medicina Legal realiza los procedimientos de identificación en Bogotá, las palabras de despedida de sus amigos y los videos de sus últimas horas —como aquel donde se le ve comprando queso campesino en una tienda de Boyacá— siguen inundando las redes sociales.

Mira también: Yeison Jiménez vio su fallecimiento en un sueño; le mostraron tres veces que sería en avioneta