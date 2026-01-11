Publicidad

Farándula  / VIDEO: Llegada de esposa de Yeison Jiménez a reconocer el cuerpo en lugar del accidente

VIDEO: Llegada de esposa de Yeison Jiménez a reconocer el cuerpo en lugar del accidente

En medio del caos y los escombros, una grabación conmovió al país: el momento exacto en que Sonia Restrepo, compañera de vida del artista, llega al lugar del siniestro para enfrentar la realidad.

VIDEO: Llegada de esposa de Yeison Jiménez a reconocer el cuerpo en lugar del accidente
Llegada de esposa de Yeison Jiménez a reconocer el cuerpo en lugar del accidente
Foto: Redes de Yeison Jiménez y X
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 11 de ene, 2026

El municipio de Paipa se convirtió, entre la noche del 10 y la madrugada del 11 de enero de 2026, en el epicentro de una hecho lamentable, el fallecimiento de Yeison Jiménez.

Tras confirmarse el desplome de la avioneta Piper Navajo PA-31, con matrícula N325FA, en el sector de Romitas, las autoridades y equipos de emergencia iniciaron las labores de inspección en una escena marcada por la destrucción.

Sin embargo, el momento de mayor impacto emocional ocurrió alrededor de las 2:00 a. m., cuando Sonia Restrepo, esposa del cantante, arribó al lugar para el penoso reconocimiento del cuerpo.

Un video que circula con rapidez en plataformas digitales muestra a una mujer completamente devastada. Sonia, quien siempre prefirió la discreción y el anonimato, fue captada caminando por una trocha de difícil acceso, sostenida de los brazos por tres personas que evitaban que colapsara ante el dolor.

Entre sollozos inconsolables y el frío de la madrugada boyacense, se escucha de fondo a algunos presentes gritarle frases como “mucha fuerza”, en un intento por darle aliento en medio del abismo.

¿Quién es la esposa de Yeison Jiménez, Sonia Restrepo?

Detrás del artista que llenaba estadios y revolucionaba la música ranchera, se encontraba una mujer que fue su cimiento desde mucho antes de la fama.

Sonia Restrepo, contadora pública con especialización en derecho tributario, conoció a Yeison en Manizales cuando ella tenía solo 18 años y él 22, en una época en la que el éxito era apenas un sueño lejano y las dificultades económicas eran el pan de cada día.

Publicidad

La relación de la pareja, que se extendió por más de una década, se caracterizó por un hermetismo absoluto, pues ambos acordaron separar la carrera artística de la intimidad del hogar.

Sonia fue el respaldo constante mientras Yeison pasaba de cargar bultos de aguacates en las plazas de mercado a convertirse en el primer exponente de su género en abarrotar el Estadio El Campín en julio de 2025.

Publicidad

Juntos construyeron una familia conformada por sus tres hijos: María Camila, Thaliana y el pequeño Santiago, quien nació apenas en junio de 2024.

La tragedia del 10 de enero no solo apagó una voz privilegiada, sino que truncó planes de vida fundamentales. Según fuentes cercanas, la pareja tenía previsto contraer matrimonio formalmente, un evento que habían aplazado por el nacimiento de su último hijo y la apretada agenda de conciertos del intérprete.

Hoy, la imagen de Sonia caminando entre los restos de la aeronave donde también perecieron tres músicos, el piloto y el copiloto, simboliza el costo humano de un accidente que dejó a Colombia sin uno de sus más grandes referentes.

El siniestro ocurrió poco después de que la aeronave despegara del aeropuerto de Paipa con destino a Medellín, al parecer debido a que no logró alcanzar la altura necesaria.

Mientras las investigaciones sobre las causas del accidente continúan, el video de la llegada de Sonia Restrepo al lugar de los hechos permanece como el testimonio más crudo de una despedida que nadie esperaba, confirmando que, para la familia Jiménez, el dolor es hoy tan inmenso como el legado que deja el artista.

Mira también: Yeison Jiménez vio su fallecimiento en un sueño; le mostraron tres veces que sería en avioneta

Publicidad

