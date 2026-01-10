Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: YEISON JIMÉNEZ PERDONÓ A SU PAPÁ
FALLECE YEISON JIMÉNEZ
VIDA DE YEISON JIMÉNEZ
PICO Y PLACA
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / VIDEOS y FOTOS del accidente de avioneta en la que murió Yeison Jiménez; todo calcinado

VIDEOS y FOTOS del accidente de avioneta en la que murió Yeison Jiménez; todo calcinado

Se conocieron imágenes del siniestro en el que perdió la vida el artista de música popular Yeison Jiménez junto a su manager y otras personas de su equipo de trabajo en Paipa, Boyacá.

Yeison Jiménez falleció en accidente de su avioneta
Yeison Jiménez falleció en accidente de su avioneta
/ Compuesta, tomadas de redes sociales y AFP
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 10 de ene, 2026

El triste fallecimiento del cantante Yeison Jiménez enluta no solo a la música sino a todo el país que lamenta la pérdida del artista y cinco personas más en hechos que son investigados por autoridades que determinarán cómo ocurrió el accidente de su avioneta y que terminó siniestrada cuando intentó despegar en Paipa, Boyacá.

Lo hechos ocurrieron en la tarde de este sábado 10 de enero cuando el cantante y cinco personas mas abordaron su avioneta con rumbo a Medellín; sin embargo, en el intento de despegue al parecer hubo una falla que impidió que la aeronave cogiera vuelo y terminó impactada contra el suelo causando un incendio que terminó por apagar la vida de todos los ocupantes, incluyendo al artista, su mánager, el piloto y otros tres integrantes del equipo de trabajo.

Puedes ver:

  1. Yeison Jiménez, fallecido artista de música popular
    Yeison Jiménez, fallecido artista de música popular
    AFP
    Nación

    Yeison Jiménez vio su muerte en un sueño; le mostraron tres veces que sería en avioneta

  2. Yeison Jiménez
    Yeison Jiménez
    / FOTO: Compuesta - Tomada de redes
    Nación

    VIDEO de accidente de en el que murió Yeison Jiménez captó un grito: "Se acabó la pista"

Tras percibir el siniestro, habitantes de la vereda dieron aviso a autoridades que llegaron hasta el lugar donde lamentablemente los ocupantes ya habían perdido la vida, por lo que únicamente pudieron apagar las llamas para iniciar el rescate de los cuerpos sin vida.

Imágenes del accidente en el que murió Yeison Jiménez

Y luego de conocerse el lamentable desenlace comenzaron a circular imágenes sobre el siniestro y algunos videos que captaron la magnitud de la emergencia en la que perdió la vida el cantante.

Así quedó la avioneta de Yeison Jiménez tras siniestro en el que el cantante perdió la vida
Así quedó la avioneta de Yeison Jiménez tras siniestro en el que el cantante perdió la vida
/ FOTO: Tomada de redes sociales

Algunas imágenes muestran la avioneta en llamas sobre el pastal en el que impactó mientras las personas del lugar esperan la llegada de organismos de socorro para evitar una explosión.

En otras imágenes se observan bomberos y organismos de emergencia enfriando los puntos de la aeronave completamente calcinada; mientras que otras publicaciones muestran la avioneta en su intento de despegue y a pocos minutos de accidentarse.

Más noticias:

  1. Revelan último mensaje que envió Yeison Jiménez antes de morir en la avioneta
    Revelan último mensaje que envió Yeison Jiménez antes de morir en la avioneta
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Farándula

    Revelan último mensaje que envió Yeison Jiménez antes de morir en la avioneta

  2. Yeison Jiménez, artista colombiano que falleció en accidente
    Piloto de avioneta de Yeison Jiménez mira el celular en despegue
    Foto: redes sociales
    Farándula

    Aparece video de piloto de avioneta de Yeison Jiménez mirando celular mientras despegaba

Estas lamentables imágenes ya le dan la vuelta a redes sociales evidenciando la magnitud de la tragedia que enluta a seis familias y a la música popular por la pronta pérdida del artista que puso a cantar a todo grito a miles de personas.

Publicidad

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yeison Jiménez