VIDEOS y FOTOS del accidente de avioneta en la que murió Yeison Jiménez; todo calcinado

El triste fallecimiento del cantante Yeison Jiménez enluta no solo a la música sino a todo el país que lamenta la pérdida del artista y cinco personas más en hechos que son investigados por autoridades que determinarán cómo ocurrió el accidente de su avioneta y que terminó siniestrada cuando intentó despegar en Paipa, Boyacá.

Lo hechos ocurrieron en la tarde de este sábado 10 de enero cuando el cantante y cinco personas mas abordaron su avioneta con rumbo a Medellín; sin embargo, en el intento de despegue al parecer hubo una falla que impidió que la aeronave cogiera vuelo y terminó impactada contra el suelo causando un incendio que terminó por apagar la vida de todos los ocupantes, incluyendo al artista, su mánager, el piloto y otros tres integrantes del equipo de trabajo.

Tras percibir el siniestro, habitantes de la vereda dieron aviso a autoridades que llegaron hasta el lugar donde lamentablemente los ocupantes ya habían perdido la vida, por lo que únicamente pudieron apagar las llamas para iniciar el rescate de los cuerpos sin vida.

Imágenes del accidente en el que murió Yeison Jiménez

Y luego de conocerse el lamentable desenlace comenzaron a circular imágenes sobre el siniestro y algunos videos que captaron la magnitud de la emergencia en la que perdió la vida el cantante.



Así quedó la avioneta de Yeison Jiménez tras siniestro en el que el cantante perdió la vida / FOTO: Tomada de redes sociales

Algunas imágenes muestran la avioneta en llamas sobre el pastal en el que impactó mientras las personas del lugar esperan la llegada de organismos de socorro para evitar una explosión.

En otras imágenes se observan bomberos y organismos de emergencia enfriando los puntos de la aeronave completamente calcinada; mientras que otras publicaciones muestran la avioneta en su intento de despegue y a pocos minutos de accidentarse.

Estas lamentables imágenes ya le dan la vuelta a redes sociales evidenciando la magnitud de la tragedia que enluta a seis familias y a la música popular por la pronta pérdida del artista que puso a cantar a todo grito a miles de personas.

