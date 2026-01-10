Aparece video de piloto de avioneta de Yeison Jiménez mirando celular mientras despegaba

La tarde del sábado 10 de enero de 2026 quedará marcada como una de las fechas más trágicas para la cultura popular en Colombia. El fallecimiento de Yeison Jiménez, a sus escasos 34 años, no solo deja un vacío en los escenarios, sino que abre un complejo expediente sobre la seguridad aérea en vuelos privados.

Mientras el país llora al ídolo, las autoridades de la Aeronáutica Civil centran su atención en un registro visual que muestra las dificultades de la aeronave para ganar altura tras dejar el suelo boyacense.

De acuerdo con los reportes oficiales, la avioneta con matrícula N325FA se precipitó a tierra en la zona rural conocida como la vereda Romita, entre los municipios de Paipa y Duitama.



En el que se observa al conductor instantes antes del despegue, aparentemente utilizando un teléfono celular. En las imágenes se aprecia que el conductor sostiene el dispositivo y parece estar mirándolo previo a iniciar la marcha, lo que ha generado diversas reacciones entre los usuarios.

Tras la difusión del video, surgieron numerosos comentarios y críticas al respecto. Mientras algunos fanáticos del cantante cuestionan el uso del celular en ese momento, otros defienden que se trató de un accidente y que la situación habría ocurrido de todos modos, independientemente de ello.

Aunque las causas exactas siguen bajo análisis, el video que circula en medios de comunicación como Pulzo destaca que "se le acabó la pista" al avión, lo que derivó en una pérdida de estabilidad fulminante.

🚨 ATENCIÓN | Video genera dudas tras accidente aéreo de Yeison Jiménez

Weisman Mora, quien viajaba con el cantante Yeison Jiménez, publicó en Instagram imágenes grabadas dentro de la avioneta antes del despegue. En el video se observa al piloto usando un celular, lo que ha… pic.twitter.com/90gsRhnIvt — ElTrino.Co (@EltrinoCo) January 11, 2026

Falla técnica y causas del accidente aéreo de Yeison Jiménez

La reconstrucción técnica del accidente sugiere que la aeronave presentó una falla crítica en la maniobra inicial de ascenso. Según información de la Aeronáutica Civil y organismos de socorro, la avioneta no logró alcanzar la altitud necesaria para estabilizarse.

Tras este fallo operativo, el aparato se salió de su trayectoria prevista e impactó violentamente contra un potrero cercano al aeropuerto.

Es importante precisar que, si bien existen versiones en redes sociales sobre posibles distracciones en la cabina, las fuentes proporcionadas no contienen información que confirme que el piloto estuviera mirando su celular durante el despegue.

Los registros se centran en la deficiencia técnica del ascenso y la falta de longitud de pista efectiva para la emergencia. El impacto fue de tal magnitud que la estructura se incendió de forma casi instantánea, consumiendo el fuselaje en pocos minutos.

Este incendio impidió cualquier maniobra de rescate por parte de los Bomberos y la Defensa Civil, quienes al llegar al lugar confirmaron que ninguno de los seis ocupantes presentaba signos vitales.

En el siniestro, además de Jiménez, perdieron la vida sus colaboradores Juan Manuel Rodríguez, Oscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora, junto a los dos miembros de la tripulación.

El legado musical de Yeison Jiménez tras su fallecimiento

Yeison Jiménez no era solo un pasajero en ese vuelo; era el líder de un movimiento musical que llevó el género popular de las cantinas a los estadios.

Con éxitos como "Aventurero", que se convirtió en su himno internacional, y "Ni tengo ni necesito", donde plasmó su orgullo de venir "de abajo" (específicamente de Corabastos), el caldense construyó un imperio basado en la constancia.

Hoy, mientras las pruebas técnicas del accidente son recolectadas, Colombia recuerda al hombre que, en su última entrevista con Blu Radio, afirmó que algún día podría dar gracias a Dios por todo su proceso.

Su obra, que incluye colaboraciones históricas como "Guaro Remix" junto a Pipe Bueno y Jessi Uribe, permanece como el único consuelo para una fanaticada que aún no asimila su partida.

