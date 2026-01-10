Publicidad

Aparece video dentro de avioneta justo antes de morir Yeison Jiménez; en pleno despegue

Las imágenes capturan los instantes previos a que la avioneta N325FA se precipitara a tierra, acabando con la vida del ídolo de la música popular y su equipo de trabajo.

Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
10 de ene, 2026

El sábado 10 de enero de 2026 quedará marcado como uno de los días más oscuros para la cultura popular en Colombia. Lo que comenzó como un traslado logístico para cumplir con una presentación artística de Yeison Jiménez en Marinilla, Antioquia, terminó en un hecho que silenció la voz de uno de los exponentes más queridos del género regional.

Sin embargo, en medio de la conmoción salió a la luz el último video grabado desde el interior de la aeronave antes del impacto fatal.

Este material, que rápidamente se viralizó en redes sociales, no fue una grabación fortuita, sino el trabajo de Waisman Mora, el fotógrafo y realizador audiovisual que acompañaba a Yeison Jiménez en cada paso de su carrera.

En las imágenes se observa el momento exacto del despegue desde el aeropuerto de Paipa; un registro de cotidianidad que, en cuestión de segundos, se transformaría en el prefacio de un desastre.

El video captado por Mora muestra la aeronave ganando velocidad sobre la pista boyacense. Para los seguidores del artista, ver estas imágenes representa un golpe emocional profundo, pues en ellas se percibe la ilusión de un equipo que se dirigía a celebrar con su público en las fiestas populares de Marinilla.

Expertos y autoridades de la Aeronáutica Civil han comenzado a analizar estas y otras pruebas para reconstruir los últimos segundos del vuelo con matrícula N325FA. Según los reportes preliminares, la avioneta presentó una falla crítica durante la maniobra inicial de ascenso.

A pesar de los esfuerzos, la aeronave no logró alcanzar la altitud necesaria para estabilizarse, saliéndose de la trayectoria prevista apenas segundos después de dejar el suelo.

El destino final de ese vuelo no fue Medellín, sino un potrero en la vereda Romita, una zona rural cercana a los municipios de Paipa y Duitama.

El impacto fue de tal magnitud que, según los organismos de socorro como Bomberos y la Defensa Civil, la estructura se envolvió en llamas de forma casi instantánea, lo que anuló cualquier posibilidad de supervivencia para sus seis ocupantes.

Junto a Jiménez, perdieron la vida otros cinco hombres que formaban parte fundamental de su estructura personal y profesional: Juan Manuel Rodríguez, Oscar Marín, Jefferson Osorio y el propio Waisman Mora, además de la tripulación técnica.

Cada uno de ellos dejó una historia truncada por un siniestro que, según testigos citados en medios, pareció ser el resultado de una pista que se quedó corta ante la emergencia.

Chismes de famosos