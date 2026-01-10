Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Sale a la luz causa de fallecimiento de Yeison Jiménez en Boyacá: "Casi instantáneo"

Sale a la luz causa de fallecimiento de Yeison Jiménez en Boyacá: "Casi instantáneo"

La música popular colombiana se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento del ídolo de Manzanares en un siniestro aéreo en Paipa.

Sale a la luz causa de fallecimiento de Yeison Jiménez en Boyacá
Foto: Redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 10 de ene, 2026

El sábado 10 de enero de 2026, el mundo del entretenimiento en Colombia se detuvo ante una noticia trsite: el fallecimiento de Yeison Jiménez, uno de los exponentes más grandes del género regional.

Lo que debía ser un traslado rutinario hacia la ciudad de Medellín se transformó en una escena de horror en la zona rural del municipio de Paipa, Boyacá, dejando un vacío irreparable en sus seguidores y en la cultura musical del país.

La aeronave involucrada, una avioneta con matrícula N325FA, se precipitó a tierra poco después de iniciar su trayecto, impactando en un sector comprendido entre Paipa y Duitama.

La noticia fue confirmada por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, activando de inmediato los protocolos de emergencia ante la magnitud del evento.

¿De qué murió Yeison Jiménez?

De acuerdo con los reportes oficiales y las primeras indagaciones de las autoridades, la tragedia se desencadenó debido a una falla crítica en la maniobra inicial de ascenso. La aeronave acababa de despegar de la pista del aeropuerto de Paipa cuando, de manera inesperada, no logró ganar la altura necesaria para estabilizarse.

En cuestión de segundos, la avioneta perdió el control, se salió de la trayectoria prevista y terminó estrellándose violentamente contra un potrero situado en las cercanías del final de la pista.

Sin embargo, el impacto no fue el único factor determinante en el hecho. Según informaron fuentes de organismos de socorro y la Aeronáutica Civil, el choque provocó un incendio casi instantáneo.

Las llamas envolvieron la estructura de la aeronave en pocos minutos, lo que imposibilitó cualquier intento de evacuación por parte de los ocupantes o maniobras de rescate efectivas por parte de los testigos.

La causa directa de la muerte de Yeison Jiménez y sus cinco acompañantes fue el impacto severo seguido de la conflagración, que no dejó signos vitales al momento de la llegada de los Bomberos y la Defensa Civil.

Entre las víctimas identificadas, además del cantante caldense, se encontraban Juan Manuel Rodríguez, Oscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora, junto con la tripulación compuesta por el piloto y el copiloto.

Por ahora, los restos de la aeronave están siendo analizados para recolectar pruebas que permitan dar una respuesta definitiva a las familias de los fallecidos.

