La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Así fue el último concierto de Yeison Jiménez antes del accidente aéreo; muy emotivo

Así fue el último concierto de Yeison Jiménez antes del accidente aéreo; muy emotivo

Horas antes de su fallecimiento, el artista se había presentado en Santander y compartió varios videos del espectáculo en sus redes sociales.

Yeison Jiménez se presentó en Santander antes de perder la vida
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 10 de ene, 2026

Este 10 de enero se presentó la noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez, uno de los exponentes de la música popular, quien perdió la vida en un accidente aéreo entre Paipa y Duitama. El artista, contaba con cerca de 5 millones de seguidores en sus redes sociales, dejó un vacío inmenso en la industria tras una serie de eventos que sus fanáticos ahora califican como una despedida premonitoria.

La noche anterior, el viernes 9 de enero, Yeison Jiménez se presentó en el municipio de Málaga, Santander. Según los asistentes, el cantante subió a la tarima con la entrega total que siempre lo caracterizó, mostrando una conexión profunda con el público que coreó sus canciones de principio a fin.

Tanto es así, que uno de los momentos más destacados y emotivos de la velada fue la interpretación de "La llamada", tema que miles de personas acompañaron con fervor. En sus historias de Instagram, el artista también se mostró vibrando con éxitos como "Potranca de corral", luciendo una ruana tradicional y agradeciendo a sus seguidores con mensajes cargados de cariño como “Qué noche” y “Los amo”.

Foto: imagen tomada de @yeison_jimenez

¿Último mensaje de Yeison Jiménez?

Horas antes del siniestro, a las 4 de la tarde del sábado, Jiménez realizó su última publicación en redes sociales. En ella, compartió imágenes de su show acompañadas de una frase que hoy resuena con fuerza entre sus seguidores: “Siempre humilde porque lo que Dios da, también lo puede quitar”.

El accidente ocurrió cuando la avioneta chárter con matrícula N325FA, que transportaba a seis personas, no logró ganar la altitud necesaria tras despegar. La aeronave se estrelló e incineró en un sector entre Paipa y Duitama, Boyacá. En el siniestro fallecieron, además del artista, el capitán Hernando Torres y otros cuatro acompañantes.

Las presentaciones que no se realizarán de Yeison Jiménez

Yeison Jiménez había iniciado el 2026 con una gira nacional que arrancó el 3 de enero en Palermo, Huila. Tras su paso por Santander, el artista tenía una agenda apretada que incluía los siguientes destinos:

• Marinilla, Antioquia: Era su destino inmediato; por esta razón se dirigía a Bogotá para luego desplazarse al territorio antioqueño.

• Boyacá: Tenía programados shows en los municipios de Miraflores y San Luis de Gaceno.

• Cali, Valle del Cauca: Uno de los escenarios más importantes para el género popular.

• Morales, Bolívar: Donde sus fanáticos esperaban verlo cerrar este ciclo de presentaciones.

Mira también: Así fue como Yeison Jiménez logró perdonar a su papá y sanar heridas del pasado

