En un evento que captó toda la atención mediática, Vineeta Shukla, una mujer de 50 años residente de la India, protagonizó una recuperación asombrosa tras ser declarada con "muerte cerebral". Lo que comenzó como un traslado fúnebre terminó en un retorno a la vida, debido a un golpe que recibió en su cabeza.

Todo comenzó a finales de febrero de 2026 en un hospital de la ciudad de Bareilly, en el estado de Uttar Pradesh. Tras ser atendida por una condición extremadamente crítica, los especialistas médicos informaron a su familia que ya no presentaba signos de vida y que no existían tratamientos adicionales que pudieran salvarla.

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Su esposo, Kuldeep Kumar Shukla, relató que los médicos no le dieron "ninguna esperanza de supervivencia". Ante la aparente inevitabilidad de su fallecimiento, su familia tomó la decisión de trasladarla de regreso a su hogar para realizar los ritos funerarios correspondientes. "Le dije a mi familia que se preparara para sus últimos ritos. Ella no estaba respirando".



Por lo cual, el 24 de febrero, mientras Vineeta Shukla era transportada en ambulancia hacia su casa. El vehículo, que circulaba por la zona de Hafizganj, pasó sobre un gran bache en la carretera, provocando una sacudida violenta en toda la unidad.

Mujer fue declarada muerta y despertó durante el traslado para su funeral Foto: imagen de referencia

¿Cómo volvió a la vida Vineeta Shulka?

Según el testimonio del esposo, este golpe físico repentino pareció reactivar el sistema de la mujer. "El vehículo se movió violentamente… mi esposa comenzó a respirar nuevamente", explicó Kuldeep. Tanto es así que, el hombre se comunicó con sus parientes para detener los preparativos del funeral, ya que su Vineeta Shulka mostraba signos claros de recuperación.

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Tras el incidente, ella fue ingresada de urgencia en otro hospital en la ciudad de Pilibhit, donde recibió cuidados críticos y un nuevo tratamiento. El neurocirujano Rakesh Singh, quien la evaluó posteriormente, señaló que en su hospitalización previa la paciente presentaba una Escala de Coma de Glasgow de solo tres puntos y ausencia de reflejos del tronco cerebral, indicadores de una lesión cerebral extremadamente grave.

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Sin embargo, este caso generó mucho debate en los especialistas, el Dr. Sudhir Kumar, neurólogo de los Hospitales Apollo, expresó en redes sociales que si un paciente recupera la respiración o muestra mejoría neurológica, es porque técnicamente nunca estuvo realmente en estado de muerte cerebral.

Por lo cual, tras permanecer casi dos semanas bajo observación y mostrar una mejoría significativa, Vineeta Shukla fue dada de alta el 9 de marzo y su esposo confirmó con alegría que ella no solo está despierta, sino que ya ha comenzado a hablar con la familia.