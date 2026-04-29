Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
PAGO DE IMPUESTO VEHICULAR
FORTUNA DE ABELARDO DE LA ESPRIELLA
PAGOS DE PROSPERIDAD SOCIAL
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Dolorosa reacción de yegua al llegar al funeral de su dueño; conmovió a todos

Dolorosa reacción de yegua al llegar al funeral de su dueño; conmovió a todos

Una yegua en Brasil se volvió viral tras despedirse de su dueño en pleno funeral. El emotivo momento ocurrió en Blumenau y conmovió a miles.

Dolorosa reacción de yegua al llegar al funeral de su dueño
Dolorosa reacción de yegua al llegar al funeral de su dueño
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 29 de abr, 2026

La escena ocurrió sin previo aviso y terminó dándole la vuelta a internet. En Blumenau, una yegua llamada Nina se convirtió en el centro de atención durante el funeral de su dueño, Pedro Krug, en un momento que rápidamente empezó a circular en redes sociales.
Puedes leer: VIDEO: Juan Daniel Oviedo se vuelve VIRAL por arriesgada maniobra en moto

Te puede interesar

  1. Grave accidente en vía La Mesa y Mosquera
    Grave accidente en vía La Mesa y Mosquera
    /Foto: redes sociales
    Noticias

    Grave accidente en vía La Mesa–Mosquera; bus terminó volcado con 18 pasajeros

  2. Millonario indio busca salvar a los hipopótamos de Escobar
    Millonario indio busca salvar a los hipopótamos de Escobar
    /Foto: redes sociales / IA
    Noticias

    Millonario indio busca salvar a los hipopótamos de Escobar, ¿cómo sería el negocio?

Todo pasó en medio del velorio. Entre familiares, amigos y asistentes, la presencia de Nina no pasó desapercibida. El animal fue llevado hasta el lugar para que pudiera estar cerca de quien había sido su cuidador. Lo que vino después fue lo que marcó la diferencia.

Nina se acercó directamente al ataúd. Sin distracciones, sin ruido, con movimientos pausados. Al llegar, emitió un relincho que muchos describieron como cargado de tristeza. No fue un sonido cualquiera, fue lo que hizo que varias personas voltearan a mirar de inmediato.

Una escena que impactó a los asistentes

Quienes estuvieron presentes aseguran que el ambiente cambió por completo cuando Nina se acercó. La yegua permaneció unos segundos junto al ataúd, en silencio, y luego volvió a relinchar. Esa reacción fue interpretada por muchos como una forma de despedida.

No hubo necesidad de explicaciones. La imagen hablaba por sí sola. La cercanía del animal con su dueño en ese último momento fue suficiente para que la escena tomara fuerza en redes sociales.

Puedes leer: Indignante: vigilantes abrieron WhatsApp de su compañera y extrajeron contenido íntimo

Lo ocurrido en Brasil no se quedó como un hecho local. El video empezó a circular con rapidez, acumulando reproducciones y comentarios. Usuarios de diferentes países reaccionaron al comportamiento de Nina, destacando la conexión que tenía con su dueño.

Las plataformas digitales jugaron un papel clave en la difusión. En poco tiempo, el caso dejó de ser una historia de un municipio específico para convertirse en un tema viral.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Redes sociales

Video viral

Viral