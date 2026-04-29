Dolorosa reacción de yegua al llegar al funeral de su dueño; conmovió a todos

La escena ocurrió sin previo aviso y terminó dándole la vuelta a internet. En Blumenau, una yegua llamada Nina se convirtió en el centro de atención durante el funeral de su dueño, Pedro Krug, en un momento que rápidamente empezó a circular en redes sociales.

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Todo pasó en medio del velorio. Entre familiares, amigos y asistentes, la presencia de Nina no pasó desapercibida. El animal fue llevado hasta el lugar para que pudiera estar cerca de quien había sido su cuidador. Lo que vino después fue lo que marcó la diferencia.

Nina se acercó directamente al ataúd. Sin distracciones, sin ruido, con movimientos pausados. Al llegar, emitió un relincho que muchos describieron como cargado de tristeza. No fue un sonido cualquiera, fue lo que hizo que varias personas voltearan a mirar de inmediato.



Una escena que impactó a los asistentes

Quienes estuvieron presentes aseguran que el ambiente cambió por completo cuando Nina se acercó. La yegua permaneció unos segundos junto al ataúd, en silencio, y luego volvió a relinchar. Esa reacción fue interpretada por muchos como una forma de despedida.



No hubo necesidad de explicaciones. La imagen hablaba por sí sola. La cercanía del animal con su dueño en ese último momento fue suficiente para que la escena tomara fuerza en redes sociales.



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Lo ocurrido en Brasil no se quedó como un hecho local. El video empezó a circular con rapidez, acumulando reproducciones y comentarios. Usuarios de diferentes países reaccionaron al comportamiento de Nina, destacando la conexión que tenía con su dueño.

Las plataformas digitales jugaron un papel clave en la difusión. En poco tiempo, el caso dejó de ser una historia de un municipio específico para convertirse en un tema viral.

Una yegua fue al funeral de su dueño y emocionó a todos los presentes. Pasó en Brasil. pic.twitter.com/fKEDxoXI8P — Real Time (@RealTimeRating) April 29, 2026