Revelan cuánto pagaron para desaparecer el carro usado en el caso Yulixa Toloza; hay chats

La investigación por el caso de Yulixa Toloza sigue avanzando y este miércoles se conoció una nueva decisión judicial que podría marcar el rumbo del proceso.

Un juez de Cúcuta legalizó la captura de dos hombres señalados de tener relación con el vehículo que habría sido utilizado para movilizar el cuerpo de la mujer y trasladar a varias personas vinculadas al caso hacia el norte del país.

Se trata de Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, quienes fueron detenidos luego de llegar a reclamar el carro negro que permanece bajo investigación de las autoridades.



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Uno de los capturados es familiar de María Fernanda Delgado, propietaria del consultorio estético mencionado dentro del proceso y una de las personas señaladas por las autoridades.

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La decisión fue tomada por el Juzgado Quinto Penal Municipal con función de control de garantías de Cúcuta durante una audiencia en la que la Fiscalía presentó detalles sobre la forma en que, presuntamente, ambos hombres participaron en el movimiento del vehículo.

La defensa pidió tumbar el procedimiento

Durante la diligencia judicial, la defensa de los detenidos intentó evitar que las capturas fueran legalizadas.

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Según argumentaron, existieron presuntas irregularidades por parte de funcionarios judiciales y de policía judicial durante el procedimiento adelantado en Cúcuta.

Los abogados señalaron que los hombres inicialmente fueron retenidos cuando llegaron al parqueadero para reclamar el carro y posteriormente quedaron libres.

De acuerdo con esa versión, ambos pasaron la noche en un hostal mientras colaboraban con las autoridades y solo al día siguiente fueron ejecutadas las órdenes de captura.

Sin embargo, el juez concluyó que los argumentos expuestos por la defensa no eran suficientes para invalidar el procedimiento.

En su decisión, explicó que no existían pruebas de una privación ilegal de la libertad antes de la captura oficial y señaló que las autoridades sí contaban con registros documentales y fotográficos que mostraban que los hombres permanecieron hospedados en un hostal y no detenidos antes del operativo formal realizado el 19 de mayo de 2026.

“Los cuestionamientos planteados frente al procedimiento de captura bajo orden judicial no desvirtúan su legalidad”, indicó el juez durante la audiencia.

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Por ahora, la Fiscalía mantiene la vinculación de ambos hombres por los delitos de encubrimiento por favorecimiento, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y desaparición forzada.

“Les pagaron $800.000”: la Fiscalía reveló nuevos detalles

Durante la audiencia también se conocieron detalles sobre la presunta misión que tendrían los dos capturados en relación con el vehículo investigado.

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Según la Fiscalía, Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado habrían sido contactados para mover el carro desde el lugar donde fue dejado en Norte de Santander.

Las autoridades sostienen que las instrucciones habrían sido entregadas por María Fernanda Delgado Hernández, quien presuntamente coordinó el traslado del vehículo luego de salir de Bogotá.

De acuerdo con el ente investigador, a los hombres les habrían ofrecido 800.000 pesos para cubrir gastos relacionados con transporte, alimentación y hospedaje mientras realizaban esa tarea.

La Fiscalía también aseguró que dentro de los elementos entregados al juez aparecen conversaciones de WhatsApp donde, presuntamente, se daban indicaciones sobre cómo movilizar el carro y qué debían hacer después de recogerlo.

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“Se extractan las indicaciones que les entregaron de parte de la señora María Fernanda Delgado Hernández para movilizar este vehículo y frente a las demás tareas que se les encomendaron”, señaló la Fiscalía durante la audiencia.

Los dos hombres fueron capturados cuando llegaron al parqueadero donde permanecía el vehículo con la intención de retirarlo y trasladarlo a otro sitio.