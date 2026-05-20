Primer informe de Medicina Legal sobre Yulixa Toloza: su piel fue clave, ¿qué es lofoscopia?

Yulixa Toloza volvió a ser tema nacional luego de que Medicina Legal confirmara oficialmente que el cuerpo hallado en Apulo, Cundinamarca, sí corresponde al de la mujer de 52 años que había desaparecido después de asistir a un centro estético del sur de Bogotá.

La noticia se conoció a través de un comunicado emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad que detalló que el cuerpo ingresó el pasado 19 de mayo de 2026 a la Regional Bogotá.

Después de varias labores técnicas y científicas, los expertos lograron establecer la identidad mediante un procedimiento especializado conocido como lofoscopia.

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Según la información entregada por las autoridades, la mujer fue vista por última vez el 13 de mayo cuando acudió al establecimiento conocido como Beauty Láser M. L. Desde entonces, familiares y allegados iniciaron una intensa búsqueda para intentar conocer su paradero.

Medicina Legal confirmó la identidad de Yulixa Toloza

En el documento oficial, Medicina Legal señaló lo siguiente:

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“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa que el 19 de mayo de 2026 ingresó a la Regional Bogotá el cuerpo de una mujer encontrado en Apulo (Cundinamarca). Tras realizar el abordaje forense y las actuaciones técnico - científicas, se ha podido establecer, a través de lofoscopia, que la identidad del cuerpo corresponde a Yulixa Consuelo Toloza Rivas”.

Además, la entidad explicó que el proceso de estudio continúa y que todavía faltan análisis adicionales para completar el informe definitivo que será entregado a la Fiscalía General de la Nación.

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“El equipo forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses continuará el estudio para determinar la manera y causa de muerte, y culminar el informe que entregará al Fiscal encargado de la investigación. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares”, agregó el comunicado.

La ruta que siguió el vehículo desde Bogotá hasta Apulo

Uno de los puntos que más ha llamado la atención dentro del caso es el trayecto que quedó registrado en cámaras de seguridad.

De acuerdo con los datos recopilados por los investigadores, dos hombres habrían sacado a Yulixa del establecimiento y luego la subieron a un automóvil. Inicialmente, el vehículo fue visto dirigiéndose hacia el norte de Bogotá, aunque más tarde regresó por la autopista Sur.

Posteriormente, el recorrido siguió hacia municipios como La Mesa y Anapoima hasta llegar finalmente al kilómetro 46, en Apulo, lugar donde fue encontrado el cuerpo.

Después de eso, el automóvil volvió a Bogotá y continuó desplazándose hacia otras zonas del país, pasando por sectores de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander antes de terminar en Cúcuta.

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Mientras avanzaban las investigaciones, también se conoció la captura de varias personas relacionadas con el caso. Los primeros detenidos fueron identificados como Jesús Hernández Morales y Kelvi Sequera Delgado, quienes, al parecer, habrían entregado información sobre el lugar donde se encontraba el cuerpo.

Más adelante, en Guanare, Venezuela, fueron detenidas otras tres personas: Edison José Torres, Eduardo David Ramos y María Fernanda Delgado Hernández, esta última señalada como representante legal del centro estético al que asistió Yulixa el pasado 13 de mayo.

Las autoridades colombianas continúan adelantando trámites judiciales y coordinaciones internacionales relacionadas con este proceso.



¿Qué es lofoscopia?

La lofoscopia es una técnica utilizada en investigaciones forenses para identificar personas mediante el análisis de huellas presentes en la piel, especialmente las de los dedos, palmas de las manos y plantas de los pies.

Este procedimiento permite comparar registros y establecer identidades incluso en casos complejos, convirtiéndose en una herramienta clave dentro de los estudios realizados por Medicina Legal.