La señal de tránsito que pocos entienden; podría costarte una multa de más de $1 millón

Manejar por las carreteras colombianas es una experiencia llena de paisajes, pero también de responsabilidades que todo conductor debe tener presentes para no llevarse sorpresas desagradables con las autoridades.

Entre el mar de señales que encontramos en las vías, existe una en particular que suele pasar desapercibida para muchos, pero cuyo incumplimiento tiene consecuencias económicas bastante serias.

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Nos referimos a la señal de tránsito SR 35, un indicativo reglamentario que, más allá de ser una simple sugerencia, es una orden directa sobre el uso de la tecnología de iluminación de tu vehículo.



Cuando vas al volante, es vital entender que las señales de tráfico no están allí por adorno; son convenciones universales diseñadas para informar y prevenir, diferenciándose por sus formas, colores y figuras.

La señal SR 35 pertenece al grupo de las señales reglamentarias, aquellas que tienen por objeto indicar limitaciones, prohibiciones o restricciones específicas sobre el uso de las vías.

En términos prácticos, esta señal hace referencia a la circulación de luces bajas, ordenando a los conductores encender este mecanismo de iluminación de forma obligatoria en el tramo de vía donde se encuentre instalada.

Es muy común encontrar este letrero en puntos estratégicos como las entradas de los túneles o zonas donde predomina la iluminación artificial. Sin embargo, su presencia también es frecuente en vías rurales donde el uso de las luces altas no está permitido.

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¿Qué significa la señal de tránsito SR 35?

La razón técnica de esta restricción es sencilla pero fundamental para la seguridad vial: las luces altas en ciertos contextos pueden encandilar a los conductores que vienen en sentido contrario, lo que aumenta drásticamente el riesgo de colisiones.

Por ello, al ver la SR 35, la acción inmediata debe ser activar las luces bajas para garantizar una visibilidad adecuada sin afectar a los demás.

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Si eres de los que piensa que omitir este pequeño detalle no tendrá consecuencias, las cifras del Código Nacional de Tránsito te harán cambiar de opinión rápidamente.

El incumplimiento de esta norma se clasifica como una multa tipo D8. En términos monetarios, esto equivale a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que para el año 2026 representa un desembolso de $1.750.905 pesos.

Pero el golpe al bolsillo no termina ahí, ya que la norma también estipula la inmovilización del vehículo por parte de las autoridades de tránsito.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 769 de 2002, conducir sin los dispositivos luminosos de posición, direccionales o de freno, o tener alguna de ellas dañada en circunstancias que lo exijan, es motivo de sanción.

La norma es tan estricta que especifica que el vehículo será llevado a los patios si no le funcionan dos o más de estas luces en los momentos requeridos por la ley.

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Esto subraya la importancia de mantener el sistema eléctrico de tu carro o moto en perfectas condiciones, no solo para evitar la multa de más de un millón de pesos, sino para asegurar una conducta de manejo protegida.

Recordemos que el sistema vial se rige por diferentes tipos de señales. Además de las reglamentarias como la SR 35, existen las preventivas (amarillas), que advierten peligros; las informativas (azules), que guían al usuario; y las transitorias (naranja), que modifican temporalmente el régimen de la vía.