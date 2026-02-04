Si tienes perro en Colombia, este documento será obligatorio en 2026 o habrá multas

Desde 2026, tener perros en Colombia, especialmente si es de manejo especial, ya no será solo una responsabilidad moral: también será un compromiso legal más fuerte.

A partir de ese año, los propietarios deberán portar un documento obligatorio acompañado de una póliza vigente para poder circular con sus animales sin exponerse a sanciones económicas.

Puedes leer: Denuncian que dueños dejan a sus perros en jaulas improvisadas para subir a Monserrate



La medida busca reforzar la seguridad ciudadana y el bienestar animal, y se enfoca en razas consideradas de manejo especial, entre ellas American Staffordshire Terrier, Dogo Argentino, Pit Bull Terrier, Bullmastiff, Tosa Japonés, Dóberman y sus cruces, así como ejemplares con antecedentes de agresión.

Este ajuste normativo está ligado al reconocimiento de los animales como parte de la llamada “familia multiespecie”, un concepto respaldado por un fallo del Tribunal Superior de Bogotá en 2023. Desde entonces, la legislación ha fortalecido las obligaciones de los propietarios, exigiendo mayor control, identificación y respaldo documental.

¿Cuál es el documento obligatorio para dueños de perros en 2026?

El requisito central es el Registro en el Censo de Perros de Manejo Especial, un trámite que permitirá a las autoridades llevar un control actualizado de estos animales.

Publicidad

Este registro es gratuito y se realiza a través de las alcaldías locales o distritales, generalmente por medio de plataformas digitales habilitadas. Para completar el proceso, el dueño debe presentar:



Copia de la cédula

Carta con los datos del animal

Fotografía reciente del perro

Carné de vacunación actualizado

Certificado de sanidad

Póliza de responsabilidad civil extracontractual

El trámite tarda alrededor de 15 días hábiles y la respuesta se envía por correo electrónico. Una vez aprobado, el propietario debe portar el carné del registro junto con la póliza vigente.

Nuevo documento obligatorio para dueños de perros en Colombia Made with Google AI

Publicidad

La póliza obligatoria: otro requisito clave

Desde 2026, no bastará con inscribir al animal. También será obligatorio contar con una póliza de responsabilidad civil extracontractual, que cubre los daños que el perro pueda causar a terceros, ya sea a personas, a otros animales o a bienes materiales.

Este seguro se convierte en una garantía para las posibles partes afectadas y en una herramienta para reducir conflictos legales. La norma exige que tanto el registro como la póliza estén disponibles para ser presentados cuando una autoridad lo solicite.

No llevar alguno de estos documentos será motivo de sanción inmediata, incluso si el perro se encuentra bajo control.

Puedes leer: Mujer recibe fuerte correazo en la cara por defender a su perro de un vecino en Bogotá

Publicidad

Multas y sanciones por incumplimiento

El no cumplir con estas disposiciones puede traer consecuencias económicas importantes. Las multas pueden llegar hasta 16 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), lo que en 2026 supera los $933.800 pesos.

En casos de reincidencia o si ocurre un incidente y el propietario no tiene la documentación exigida, las autoridades podrán ordenar el decomiso del animal y su traslado a un centro de bienestar oficial.

Publicidad

Además, las administraciones de conjuntos residenciales y propiedades horizontales podrán reportar a los infractores, de acuerdo con los reglamentos internos que se ajusten a esta normativa.