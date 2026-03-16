Prosperidad Social revela verdad sobre supuesto 'Bono Mujer': “NO te dejes engañar”

Si te ha llegado un mensaje por WhatsApp o has visto una publicación en Facebook hablando de un jugoso "Bono Mujer" de 850.000 pesos, lo mejor es que respires hondo y no te apresures a dar tus datos. Prosperidad Social ha lanzado una alerta clara: este subsidio no existe.

La entidad, que es la encargada de manejar la platica de la inversión social en Colombia, confirmó que manos amigas de lo ajeno están usando su nombre y logos para intentar engañar a las personas.

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El supuesto beneficio promete una suma de dinero a mujeres mayores de 18 años, pero la realidad es que el Gobierno nacional no ha creado ningún programa con ese nombre ni bajo esas condiciones.



Mauricio Rodríguez Amaya, el director de la entidad, fue enfático al decir que se trata de modalidades de engaño que circulan en plataformas digitales para pescar información de ciudadanos desprevenidos.

¿Cuáles son los programas que sí son reales de Prosperidad Social?

Para que no te metan "gato por liebre", es vital conocer cuáles son las iniciativas que actualmente sí están entregando apoyos económicos de manera oficial. Los programas gestionados por Prosperidad Social son:

Renta Ciudadana

Renta Joven

Colombia Mayor

Devolución del IVA

Si el nombre del bono que te ofrecen no está en esa lista, abre bien los ojos porque probablemente estás ante una trampa.

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Estos programas reales seleccionan a sus beneficiarios a través de procesos transparentes y oficiales, basados en los registros del Sisbén, y nunca a través de links sospechosos en cadenas de mensajes.

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Señales para detectar el engaño

Los delincuentes digitales son astutos, pero siempre dejan pistas. Según la información oficial, debes tener presente que Prosperidad Social nunca, bajo ninguna circunstancia, te pedirá dinero para inscribirte en un programa ni te solicitará claves personales o números de cuenta. Todos los trámites con esta entidad son totalmente gratuitos.

Otra señal de alerta es la solicitud de datos personales en sitios web que no terminan en ".gov.co". A menudo, estos sitios buscan obtener información sobre tus billeteras digitales o datos financieros para acceder a tus recursos.

¿Qué debes hacer si recibes el mensaje de estafa?

La recomendación de los expertos es simple: no respondas, no des clic y, sobre todo, no compartas. Al compartir estos mensajes en grupos de familia o amigos, solo estás ayudando a que la red de engaños crezca. Si tienes dudas, lo mejor es acudir directamente a la fuente.

Puedes verificar cualquier información en la página oficial prosperidadsocial.gov.co, comunicarte a la línea nacional gratuita 01 8000 95 1100, o escribir al canal de WhatsApp oficial de la entidad.

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También puedes acercarte a las gerencias regionales si prefieres una atención presencial.

Recuerda que tu seguridad digital es lo primero. Si te topas con uno de estos intentos de estafa, puedes reportarlo al correo electrónico soytransparente@prosperidadsocial.gov.co.

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Mantenerse informado por los canales adecuados es la mejor forma de proteger tu bolsillo y tu tranquilidad en el mundo digital. A la hora de recibir promesas de dinero fácil en internet, siempre es mejor aplicar el dicho: de eso tan bueno, no dan tanto.