Así se vivió el primer día de Popular al Parque junto a Marbelle y Los Tucanes de Tijuana

Si no pudiste asistir este sábado 6 de junio al Parque Simón Bolívar, o si estuviste allí y quieres recordar cada detalle, te cuento que la tercera edición de Popular al Parque arrancó con una energía que desbordó cualquier expectativa.

Bajo el concepto de "Música regional, latidos del sentir popular", Bogotá demostró una vez más por qué ama estos ritmos que combinan tradición y nuevas propuestas.

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El evento, organizado por Idartes, abrió sus puertas para recibir a miles de ciudadanos mayores de 18 años que buscaban disfrutar de una oferta sonora diversa que incluyó desde música popular y mariachi hasta carranga y corridos.

¿Qué artistas se presentaron el sábado 6 de junio en Popular al Parque 2026?

La programación del sábado fue una verdadera montaña rusa de emociones. La apertura oficial estuvo a cargo de Oscar Roa, quien dio el primer paso en esta celebración de cultura y tradición.

Tras él, el escenario recibió a Bryan Camacho, un joven talento que deslumbró a los asistentes con sus interpretaciones, dejando claro que el relevo generacional del género está asegurado.

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La cuota femenina no se quedó atrás. Dareska protagonizó uno de los momentos más cercanos de la tarde cuando, en medio de su presentación, sorprendió a todos al bajar del escenario para tomarse un aguardiente con sus fanáticos, rompiendo la barrera entre artista y público.

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Inmediatamente después, Sebastián Ayala continuó con la fiesta, divirtiendo a todos los presentes con su música.

Uno de los momentos de mayor nostalgia y respeto se vivió con la llegada de Hernán Gómez, hermano del legendario Darío Gómez.

Hernán no solo interpretó sus propias canciones, sino que rindió un homenaje a su hermano cantando varios de sus éxitos más recordados.

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Fue uno de los artistas más aplaudidos, especialmente por la presencia de su músico más querido, apodado "Pistolita", quien también deslumbró en el escenario y se ganó el cariño de la multitud.

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¿Cómo fue el cierre de la primera jornada de Popular al Parque 2026?

Al caer la noche, la intensidad del festival subió de nivel. Marbelle se tomó el escenario y, en una presentación llena de sentimiento, estuvo acompañada por su hija Rafaella.

La artista no solo deslumbró con su voz, sino que tuvo un gesto especial al realizar una dedicatoria a Yeison Jiménez, un momento que conmovió a los seguidores del género.

Para finalizar este primer día por todo lo alto, los encargados de cerrar el show fueron Los Tucanes de Tijuana. La institución de la música regional mexicana puso a bailar a todo el Simón Bolívar con sus famosos corridos y melodías.

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El cierre fue verdaderamente espectacular: los artistas interactuaron constantemente con sus fans y el cielo de Bogotá se iluminó con pólvora, sellando una noche perfecta de música y tradición.

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Este primer día fue solo el comienzo de un fin de semana que promete seguir celebrando la identidad popular con artistas de la talla de Francy y Luisito Muñoz, además de la potencia de Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey. Bogotá ya vibró, y si esto fue solo el sábado, ¡imagina lo que viene!