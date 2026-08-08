VIDEO: Karina García sorprendió con una revelación de género que nadie esperaba

La espera por conocer el género del bebé de Karina García y Kris R terminó con una celebración cargada de sorpresas, invitados especiales y una puesta en escena que mantuvo la expectativa hasta el último momento.

La creadora de contenido organizó una fiesta exclusiva para anunciar que su tercer hijo será un niño, aunque antes de conocer el resultado definitivo, una inesperada broma hizo pensar a todos que la pareja tendría gemelos.

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El evento reunió a 100 personas: 50 invitados por Karina y otros 50 por Kris R. Además, la celebración fue transmitida por streaming a través de Kick, permitiendo que sus seguidores también fueran testigos del esperado anuncio.

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La decoración estuvo marcada por tonos neutros, arreglos florales blancos y detalles con globos aerostáticos. Entre los asistentes estuvieron figuras del entretenimiento y las redes sociales como La Jesuu, Yaya Muñoz, Valentino Lázaro y Beba de la Cruz.

Aunque Karina García y Kris R habían manifestado anteriormente su intención de mantener algunos detalles del embarazo en privado, finalmente decidieron compartir con sus seguidores uno de los momentos más esperados de esta etapa.

Karina García y la broma que hizo pensar en gemelos

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió antes de la revelación definitiva. Durante la dinámica preparada para conocer el género del bebé, Kris R pateó un balón que dejó salir humo rosado.

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Sin embargo, la animadora anunció que todavía faltaba una parte de la actividad y pidió realizar una segunda prueba. Cuando se pateó el siguiente balón, el humo apareció en tono azul.

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La escena provocó sorpresa tanto en Karina García como en Kris R, pues durante algunos instantes la pareja no entendía qué estaba sucediendo. La situación llegó al punto de hacerles creer que podían estar esperando dos bebés.

La animadora incluso afirmó: “Son 2, son 2”, aumentando la confusión entre los futuros padres y los invitados.

Karina, sorprendida, manifestó que no podía creerlo porque, según había hablado con su ginecólogo, esperaba un solo bebé. Sin embargo, poco después llegó la aclaración: todo se trataba de una broma antes de realizar la verdadera revelación.

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La reacción de Kris R también se convirtió en uno de los momentos destacados, pues su expresión de sorpresa acompañó la confusión que se generó durante la dinámica.

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Karina García finalmente confirmó que tendrá un niño

Después de la particular introducción, Karina García y Kris R se tomaron de las manos para participar en el momento definitivo. Una cuenta regresiva marcó el inicio de la revelación y, finalmente, el humo azul confirmó que el bebé será un niño.

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La noticia provocó la celebración de los invitados, mientras los seguidores que observaban la transmisión reaccionaron al anuncio. La pareja espera así a su tercer hijo, que se sumará a Isabella y Valentino, los dos hijos que Karina García ya tiene.

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Isabella, conocida en redes como Isa Flow, incluso había dejado pistas sobre el resultado. La joven insinuó que conocía el género del bebé antes de la fiesta y compartió un video humorístico en el que mostraba una carpeta que supuestamente contenía la información, aunque sin revelar su contenido.

Antes de la celebración, Yina Calderón también había afirmado que el bebé sería un niño. Ante las especulaciones, Karina García aclaró en X: “La única que sabe el sexo de mi bebé es Isa, nadie más, el resto es gente que simplemente está especulando”.

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El detalle sobre el tamaño del bebé que ya había contado Karina García

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La revelación llega semanas después de que Karina García hablara públicamente sobre una particularidad detectada durante una ecografía. La creadora de contenido contó que su bebé presenta macrosomía fetal, es decir, un crecimiento por encima de los rangos esperados para la etapa de gestación.

En aquella publicación, García describió al pequeño con humor como un “macrobebé” y explicó que el equipo médico encargado de su embarazo realizaría un seguimiento cercano durante las siguientes semanas.

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La influencer también relacionó en tono jocoso el tamaño del bebé con la genética de Kris R: “¡Porque el papá es gigante!”. Incluso añadió: “Y sí, yo creo que sí es cabezón”.

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Por ahora, otro de los detalles que permanece pendiente es la modalidad del nacimiento. Según explicó Karina García, la decisión entre un parto natural o una cesárea se tomará cuando llegue a la semana 36 de gestación, teniendo en cuenta el tamaño que haya alcanzado el bebé para ese momento.

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