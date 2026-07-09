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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Yina Calderón vaticina el futuro de la relación entre Karina García y Kris R, ¿terminarán?

Yina Calderón vaticina el futuro de la relación entre Karina García y Kris R, ¿terminarán?

La polémica creadora de contenido opinó sobre la relación entre la influencer y el cantante y sorprendió con su predicción sobre el futuro de la pareja.

Collage que muestra a la izquierda al cantante Kris R junto a Karina García, y a la derecha a Yina Calderón
Yina Calderón desató controversia al asegurar que la relación sentimental entre el artista Kris R y Karina García no durará mucho tiempo
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 9 de jul, 2026

La empresaria e influenciadora colombiana Yina Calderón volvió a generar controversia en redes sociales tras hacer una inesperada predicción sobre el futuro sentimental de la creadora de contenido Karina García y el cantante de trap Kris R.

Durante una reciente transmisión en vivo, Yina aseguró que, pese a los proyectos que actualmente comparten, la relación de una pareja no perdurará en el tiempo.

Puedes leer: ¿Se cumplió la predicción de Yina? Pareja de influencers habría confirmado que espera bebé

En medio de una interacción con sus seguidores, la empresaria, reconocida por su marca de fajas, comenzó a hablar sobre varias parejas del mundo del entretenimiento.

Con un tono que mezclaba el humor y una actitud de vidente, lanzó la primera advertencia: "Otra pareja va a terminar, amiga". Luego, mientras hacía gestos sobre su cabeza para simular una conexión espiritual, añadió: "Veo que Cupido falló".

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Segundos después fue más específica y reveló a quiénes se refería: "Bebés, se va a separar Karina y Kris R". Sus declaraciones sorprendieron a los usuarios, especialmente porque la pareja atraviesa un momento importante de su relación y recientemente confirmó que está esperando un hijo.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la relación de Karina García y Kris R?

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A pesar de la contundencia de sus palabras, Yina Calderón aclaró que su predicción no obedece a un mal deseo hacia Karina García.

Durante la misma transmisión expresó el cariño que siente por la influenciadora: "No quisiera, en verdad. Ojalá Karina pueda construir un hogar. Me cae muy bien, ustedes lo saben".

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Puedes leer: Yina Calderón rompe silencio sobre Epa Colombia y su estado; ¿si está embarazada?

Sin embargo, inmediatamente después reiteró su opinión e insistió en que, desde su perspectiva, la relación no durará. Para sustentar su pronóstico, Calderón hizo referencia al pasado sentimental de Karina García. "Eso tampoco va a durar", afirmó.

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Además, aseguró que la creadora de contenido creció sin la figura paterna y consideró que esa situación ha influido en su constante deseo de construir un hogar y formar una familia.

Cabe recordar que la relación entre Karina García y Kris R se hizo pública tras el concierto de Bad Bunny en Medellín, cuando ambos fueron vistos juntos por primera vez.

Desde entonces, la pareja viene compartiendo varios momentos importantes con sus seguidores, entre ellos la noticia de que están esperando su primer hijo juntos.

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Karina García también viene mostrando en sus redes sociales cómo vive esta etapa de su embarazo. Incluso compartió la reacción de su hijo Valentino al enterarse de que tendrá un hermanito y anunció que próximamente la familia se mudará de casa.

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