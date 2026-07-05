Confirman la muerte de famosa actriz tras el terremoto en Venezuela; abrazada a su madre

La actriz y presentadora venezolana Yorgelis Delgado falleció junto a su madre, Gladys Escalona de Delgado, luego de permanecer desaparecidas durante nueve días tras los fuertes terremotos que sacudieron el norte de Venezuela.

La noticia fue confirmada por sus familiares mediante un comunicado publicado en redes sociales, poniendo fin a una angustiosa búsqueda que mantuvo atentos a miles de personas dentro y fuera del país.

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Desde el pasado 24 de junio, cuando un doble movimiento telúrico impactó especialmente al estado de La Guaira, madre e hija permanecían desaparecidas. Ambas quedaron atrapadas luego del colapso del edificio Coral Beach, ubicado en la urbanización Los Corales, una de las zonas que sufrió mayores afectaciones durante la emergencia.

Durante varios días, equipos de rescate, voluntarios y familiares concentraron sus esfuerzos en el lugar con la esperanza de encontrarlas. Sin embargo, con el paso del tiempo la incertidumbre aumentó hasta que finalmente la familia confirmó el desenlace.

Yorgelis Delgado murió junto a su madre tras el terremoto en Venezuela

El caso de Yorgelis Delgado generó una amplia movilización desde los primeros días de la emergencia.

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Familiares, amigos y colegas del mundo del entretenimiento utilizaron las redes sociales para difundir información sobre su desaparición y solicitar apoyo para fortalecer las labores de rescate.

Incluso, varias figuras públicas hicieron llamados para que se dispusiera maquinaria especializada que permitiera avanzar con mayor rapidez en la remoción de escombros del edificio Coral Beach.

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La situación mantuvo la atención de miles de personas que seguían minuto a minuto las novedades sobre la búsqueda.

Con el paso de los días, las esperanzas fueron disminuyendo, hasta que la familia confirmó oficialmente la noticia que muchos temían recibir.

¿Quién era Yorgelis Delgado?

Yorgelis Delgado fue una de las figuras infantiles más recordadas de la televisión venezolana.

Su carrera comenzó desde muy joven y alcanzó reconocimiento nacional gracias a su participación en programas como "El Club de los Tigritos", "Rugemanía" y "Atómico", espacios que marcaron la infancia de varias generaciones.

Posteriormente también participó en diferentes producciones de ficción y proyectos especiales de Venevisión, consolidando una trayectoria dentro del entretenimiento venezolano.

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En 2009 decidió alejarse de la televisión para concentrarse en su vida personal, aunque continuó siendo recordada por quienes crecieron viendo sus programas.

Presentadores, actores, artistas y antiguos compañeros de trabajo compartieron mensajes recordando su paso por la televisión y expresando sus condolencias a la familia.

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La historia de Yorgelis Delgado también despertó la solidaridad de miles de personas que siguieron durante varios días las labores de búsqueda en La Guaira.

