Famoso adivino del Mundial lanzó su pronóstico para Colombia frente a Suiza

La expectativa por el partido entre Colombia y Suiza sigue creciendo y, mientras los aficionados analizan el posible resultado, un personaje muy particular volvió a acaparar la atención en redes sociales.

Se trata de Oracle, el famoso gato que se hizo viral por acertar varios encuentros del Mundial 2026 y que ahora dio a conocer su nuevo pronóstico para el compromiso de los octavos de final.

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La Selección Colombia llega a este encuentro luego de vencer por la mínima diferencia a Ghana, resultado que le permitió avanzar a la fase de eliminación directa por primera vez desde la Copa del Mundo de Rusia 2018.

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Ahora, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará seguir haciendo historia frente al conjunto suizo.

Como ha ocurrido durante todo el campeonato, además de los análisis deportivos también han cobrado fuerza las predicciones realizadas por astrólogos, tarotistas y hasta animales que se han convertido en un fenómeno viral entre los aficionados.

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Uno de los más populares es Oracle, un gato que cada vez reúne más seguidores gracias a los resultados que, según muchos usuarios, ha logrado anticipar correctamente.

¿Qué predijo Oracle para Colombia vs. Suiza?

En uno de sus videos más recientes publicados en redes sociales, Oracle fue puesto frente a dos opciones que representaban a las selecciones de Colombia y Suiza.

Como es habitual en este tipo de dinámicas, el felino debía elegir una de las dos alternativas para señalar cuál sería el equipo vencedor del compromiso.

El resultado sorprendió a muchos seguidores.

Oracle terminó inclinándose por Colombia, por lo que, según esta curiosa predicción, la Tricolor conseguiría el triunfo y aseguraría su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.

La grabación rápidamente comenzó a circular entre los aficionados, quienes reaccionaron con mensajes de optimismo, humor y expectativa de cara al importante compromiso que disputará el equipo colombiano.

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Aunque muchos toman este tipo de contenidos como una tradición divertida de cada Copa del Mundo, otros siguen muy de cerca cada pronóstico del felino debido a la cantidad de resultados que, aseguran, ha acertado durante el torneo.

Gato Oracle predijo el resultado de Colombia vs. Suiza en el Mundial 2026

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¿Quién es el gato Oracle?

Oracle es un gato que comenzó a hacerse conocido en redes sociales desde 2024 gracias a una dinámica muy sencilla: elegir al supuesto ganador de diferentes partidos de fútbol.

Durante el Mundial 2026, su fama aumentó considerablemente debido a que varios usuarios comenzaron a comparar sus elecciones con los resultados reales de los encuentros.

Esa coincidencia hizo que muchos aficionados esperaran cada nuevo video antes de los partidos más importantes del campeonato.

Los partidos que, según sus seguidores, ha acertado

Gran parte de la popularidad de Oracle se debe a que varios internautas aseguran que sus predicciones han coincidido con distintos resultados del Mundial.

Entre los encuentros que, según quienes siguen al felino, logró anticipar aparecen triunfos de Brasil, Marruecos, Argentina, Francia y México.

Más recientemente también se destacó porque habría acertado la victoria de Colombia sobre Ghana, compromiso que permitió al equipo nacional avanzar a los octavos de final.

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Precisamente por ese antecedente, muchos usuarios estaban pendientes de conocer cuál sería su nueva elección para el duelo frente a Suiza.

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Si esta predicción llegara a coincidir nuevamente con el resultado del partido, Colombia obtendría el boleto a los cuartos de final del campeonato.

En ese escenario, la Tricolor podría encontrarse con Argentina en la siguiente ronda, siempre y cuando la selección albiceleste también consiga superar su respectivo compromiso.