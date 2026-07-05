Horóscopo semanal del 6 al 12 de julio de 2026: Cambios radicales para 3 signos

La energía cósmica se renueva por completo. Esta semana viene marcada por movimientos planetarios clave que alterarán las emociones y las finanzas de todo el zodiaco. Si buscas guiar tus decisiones, nuestro horóscopo semanal te ofrece las respuestas necesarias para afrontar los próximos días con éxito.

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Signos de Fuego (Aries, Leo, Sagitario)

Para los signos de fuego, la semana exige un control estricto de los impulsos. Aries sentirá una gran inyección de energía laboral, ideal para cerrar proyectos estancados.

Por su parte, Leo destacará en el plano social, aunque debe vigilar sus gastos financieros para evitar sorpresas a fin de mes. Finalmente, Sagitario vivirá momentos de gran introspección en el amor; es el momento idóneo para hablar con total honestidad.

Signos de Tierra (Tauro, Virgo, Capricornio)

La estabilidad toca a la puerta de los signos de tierra. Tauro recibirá una excelente noticia relacionada con una inversión o un dinero que creía perdido.

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En el terreno de la salud, Virgo necesita priorizar el descanso físico para evitar el agotamiento mental crónico.

Para Capricornio, el horóscopo de la semana augura un fortalecimiento de los lazos familiares y de pareja gracias a una excelente alineación planetaria.

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Signos de Aire (Géminis, Libra, Acuario)

La comunicación será la herramienta más poderosa para los nativos de aire. Géminis solucionará un malentendido del pasado gracias a su gran elocuencia actual. Mientras tanto, Libra experimentará un impulso creativo en su negocio que se traducirá en mayores ingresos económicos a mediano plazo.

Por otro lado, Acuario debe mantener la calma ante imprevistos laborales; la paciencia será su mayor virtud durante estos siete días.

Signos de Agua (Cáncer, Escorpio, Piscis)

Las emociones estarán a flor de piel para los signos de agua bajo la influencia lunar. Cáncer se encuentra en una etapa perfecta para sanar heridas del pasado y abrirse nuevamente a la búsqueda del amor.

Escorpio tendrá que tomar una decisión laboral determinante; confía plenamente en tu intuición innata. Para concluir, Piscis brillará con luz propia, atrayendo nuevas oportunidades de crecimiento espiritual y personal.

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Conoce lo que depara el horóscopo a cada signo del zodiaco /Foto: Getty Images

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Para aprovechar al máximo las predicciones zodiacales, se recomienda practicar la meditación durante las mañanas.

El tránsito astrológico actual sugiere que mantener la mente despejada facilitará la toma de decisiones complejas. No dejes que la ansiedad por el futuro nuble tu presente. Revisa tu horóscopo semanal de forma constante para adaptarte con éxito a los constantes cambios del universo.