Lluvia de estrellas 2026: Cuatro signos que se verán afectados en el dinero

Aunque en lo que va del año ya hemos sido testigos de alineaciones planetarias y lunas de sangre, la lluvia de estrellas de las Perseidas se posiciona como uno de los eventos más esperados por su intensidad y facilidad de observación.

Lo mejor de este fenómeno es que no necesitarás telescopios ni equipos costosos; solo bastará con que busques un sitio despejado, te pongas cómodo y dejes que tus ojos se acostumbren a la oscuridad para disfrutar del espectáculo.

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Los cuatro signos que se verán afectados por la lluvia de estrellas

Si sigues de cerca los movimientos del cielo, debes saber que las Perseidas de 2026 no son solo un espectáculo visual; desde una lectura astrológica, este evento coincide con un eclipse solar y la luna nueva, marcando un periodo de cierres y nuevos comienzos.



Estos son los cuatro signos que, según los expertos, podrían sentir más este fenómeno, especialmente en el plano económico:

Leo: Es el signo protagonista, ya que la lluvia ocurre en su temporada y el eclipse también se produce bajo su influencia. Podrías experimentar cambios en tu identidad, proyectos personales y decisiones financieras importantes derivadas de tu talento.

Es el signo protagonista, ya que la lluvia ocurre en su temporada y el eclipse también se produce bajo su influencia. Podrías experimentar cambios en tu identidad, proyectos personales y decisiones financieras importantes derivadas de tu talento. Acuario: Al ser el signo opuesto a Leo, el impacto se sentirá en el dinero compartido, inversiones, deudas o recursos que manejas con socios o tu pareja.

Al ser el signo opuesto a Leo, el impacto se sentirá en el dinero compartido, inversiones, deudas o recursos que manejas con socios o tu pareja. Tauro: El foco estará en tu estabilidad material, tu patrimonio y posibles transformaciones en la manera en la que generas ingresos.

El foco estará en tu estabilidad material, tu patrimonio y posibles transformaciones en la manera en la que generas ingresos. Escorpio: Podrías enfrentar decisiones que afecten tu futuro profesional, relacionadas con responsabilidades financieras y poder económico.

Es importante aclarar que, aunque estas configuraciones sugieren movimientos, en astrología siempre se recomienda revisar la carta natal completa para entender el impacto individual.

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¿Dónde se puede ver la lluvia de estrellas en Colombia?

Aunque las Perseidas se aprecian con mayor intensidad en el hemisferio norte, en nuestro país también contamos con puntos privilegiados para verlas, siempre y cuando el clima nos dé una tregua y el cielo esté despejado.

Para que no pierdas detalle, los expertos sugieren alejarte lo más posible de la contaminación lumínica de las grandes ciudades.

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Si tienes la posibilidad de viajar, estos son los lugares recomendados en Colombia para este tipo de eventos astronómicos:

Villa de Leyva en Boyacá.

Desierto de la Tatacoa en el Huila.

Cabo de la Vela en la Guajira.

Para que disfrutes al máximo, sigue estas recomendaciones de los especialistas de la NASA:

Dale tiempo a tus ojos: Tu vista necesita entre 15 y 20 minutos para adaptarse por completo a la oscuridad total. Durante ese tiempo, evita mirar la pantalla de tu celular.

Consulta el clima: Revisa el pronóstico para asegurarte de que no habrá nubosidad o lluvias que bloqueen tu visión.

Comodidad ante todo: Prepárate para una espera larga. Lleva una manta o silla cómoda, y dado que estarás en un lugar abierto durante la madrugada, asegúrate de abrigarte muy bien.

Posición ideal: Lo mejor es acostarte boca arriba para poder abarcar la mayor porción de cielo posible con tu mirada.

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¿Qué son exactamente las Perseidas?

Aunque las conocemos popularmente como "estrellas fugaces", en realidad no son estrellas. Este fenómeno ocurre porque la Tierra atraviesa una región del espacio cargada de escombros y partículas de polvo dejadas por el cometa 109P/Swift-Tuttle.

Este gigante, que mide unos 26 kilómetros de diámetro, tarda 133 años en completar su órbita alrededor del Sol, y su último paso cerca de nosotros fue en 1992.

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Cuando estas pequeñas partículas, muchas del tamaño de un grano de arena, chocan contra nuestra atmósfera a gran velocidad, se desintegran por la fricción y crean esos destellos luminosos que tanto nos deslumbran.

Reciben el nombre de "Perseidas" porque parecen provenir de la constelación de Perseo, aunque la realidad es que puedes ver los meteoros cruzando cualquier parte del cielo.