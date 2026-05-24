Fecha exacta del eclipse solar total de 2026: ¿Se oscurecerá el cielo en Colombia?

El calendario astronómico tiene preparado uno de los espectáculos más impactantes del siglo. Los entusiastas del espacio y la ciencia ya se preguntan cuándo y dónde ocurrirá el próximo eclipse solar total.

Este fenómeno, caracterizado por el alineamiento perfecto en el que la Luna cubre por completo la superficie del Sol, promete transformar el día en noche durante unos minutos en regiones muy específicas del planeta.

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El histórico eclipse solar total del 12 de agosto de 2026

La fecha central que todos los expertos tienen marcada es el 12 de agosto de 2026. Este evento es calificado como histórico debido a que marcará el primer eclipse total de Sol visible en Europa continental desde hace casi tres décadas.

La franja de totalidad, donde se experimentará la oscuridad absoluta, iniciará su recorrido en el Ártico, pasará por Groenlandia e Islandia, y concluirá de forma espectacular en España durante el atardecer.

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En ciudades españolas como La Coruña, Burgos, Zaragoza y Valencia, los observadores verán la corona solar en todo su esplendor. A nivel global, el punto máximo del fenómeno astronómico se registrará alrededor de las 17:46 UTC, permitiendo una ventana de observación óptima para millones de personas en el viejo continente.

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¿Se podrá ver el eclipse solar de 2026 en Colombia?

Una de las dudas más frecuentes entre los internautas es la visibilidad de este evento en América Latina.

Desafortunadamente para los aficionados locales, los datos astronómicos confirman que el eclipse solar de agosto de 2026 no será visible desde Colombia, ni de forma total ni parcial.

El territorio colombiano quedará completamente fuera del área de proyección de la sombra de la Luna debido a la inclinación y geometría planetaria en esa fecha específica.

A pesar de que ciudades como Bogotá, Medellín o Cali tendrán luz de día durante el evento, el cielo no experimentará ningún cambio en su luminosidad. La alternativa para la región será seguir las transmisiones en vivo que realizarán observatorios internacionales y agencias como la NASA.