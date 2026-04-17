Mhoni Vidente enciende alarmas con predicción para 2026: “Mucho cuidado”

Mhoni Vidente, es considerada una de las figuras más influyentes en el mundo del esoterismo debido a las predicciones que ha tenido en los últimos años, sin embargo, en esta ocasión volvió a encender las alarmas globales con una serie de predicciones para lo que resta del año 2026.

Por medio de sus plataformas digitales, Mhoni advirtió que los próximos meses estarán marcados por fenómenos climáticos extremos que pondrán en riesgo la seguridad y el patrimonio de miles de personas en diferentes partes del mundo, esto como consecuencia del cambio climático.

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Según las declaraciones en sus redes sociales, explicó que el panorama para el cierre de 2026 no es alentador debido al impacto directo del cambio climático, el cual será el responsable de malas noticias. Tanto es así que ella insistió a sus seguidores a mantenerse alerta: "Hay que cuidarnos mucho, vienen huracanes de categorías cuatro, cinco y seis, en especial en el mes de septiembre".



¿Qué más mencionó Mhoni Vidente?

La advertencia hace especial énfasis en la formación de tres ciclones de gran magnitud que se presentarían de forma consecutiva durante el segundo semestre del año. "Vienen tres huracanes muy fuertes. Uno será en agosto, otro en septiembre y otro en octubre", afirmó la astróloga, señalando que, a diferencia de años anteriores, estos fenómenos tendrán una fuerza destructiva superior a lo registrado históricamente.

El impacto de estos fenómenos no será generalizado, sino que afectará con especial crudeza a regiones específicas de Norteamérica y el Caribe. Mhoni Vidente identificó que las zonas de Cancún, Yucatán y el estado de Texas en Estados Unidos serían las más golpeadas por la furia de la naturaleza.

La magnitud de lo que se avecina fue descrita por la vidente como algo "nunca antes visto", advirtiendo que la intensidad de las tormentas y vientos podría llevar a que muchas personas "puedan salir mal y perderlo todo".

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Esta predicción ha generado una profunda preocupación entre sus seguidores, dado que anteriormente los desastres se concentraban en áreas del Pacífico y el Atlántico de forma alterna, pero ahora parecen converger con mayor agresividad.

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Más allá de la amenaza ciclónica, Mhoni Vidente reveló que el exceso de precipitaciones desencadenará otros problemas graves. La continuidad de las lluvias provocará fuertes sismos, deslizamientos de tierra e inundaciones en diversas regiones del mundo.

Aunque no precisó fechas exactas para estos eventos telúricos, subrayó que las inundaciones serán una constante debido a que las lluvias "no van a cesar pronto".

Este llamado a la precaución se suma a otras advertencias que la astróloga ha realizado en meses pasados, consolidando un 2026 que, según su visión, será de retos constantes para la humanidad.