Mhoni Vidente lanza dura advertencia a 4 signos este fin de semana: "Serán castigados"

El inicio de abril de 2026 no trae buenas noticias para todos en el zodiaco, ya que la energía de renovación viene acompañada de pruebas intensas para algunos elegidos.

De acuerdo con las visiones de la pitonisa Mhoni Vidente, este fin de semana, que abarca del 3 al 5 de abril, cuatro signos específicos sentirán el peso de advertencias claras y procesos internos que no pueden seguir ignorando.

Si perteneces a este grupo, prepárate para un periodo de introspección forzada donde el avance parece haberse detenido.



¿Qué signos serán castigados según Mhoni Vidente?

El primer signo en la lista de vigilancia es Géminis. Para los gemelos del zodiaco, el panorama se presenta marcado por una profunda introspección y alertas rojas sobre posibles manipulaciones en su entorno.



La suerte no estará de su lado en temas de salud y, emocionalmente, se espera un fin de semana bastante cargado donde no habrá un progreso tangible en sus proyectos, sino puramente trabajo interno.



Por su parte, Leo entra en una zona de desgaste. Aunque el movimiento no se detiene para ellos, las advertencias sobre malestares físicos, específicamente en la espalda y los riñones, podrían frenar sus planes.

A esto se le suma la sombra de temas legales que aún arrastran y que podrían generar contratiempos inesperados en estos días de descanso.

Virgo no escapa de esta racha, aunque su conflicto es más silencioso. Este signo se encuentra atrapado en una crisis interna alimentada por su propio perfeccionismo extremo.

No se trata de una mala racha externa, sino de un bloqueo emocional que nubla su capacidad para tomar decisiones acertadas, obligándolos a buscar estabilidad mental antes de actuar.

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Finalmente, Capricornio camina por la cuerda floja del autosabotaje. La vidente señala que, aunque tienen oportunidades a la mano, su peor enemigo será su propia mente.

Si no logran sacudirse los pensamientos negativos, su actitud terminará por arruinar cualquier golpe de suerte, dejando su destino totalmente en sus manos.



Mhoni Vidente: Números de la suerte para el fin de semana del 3 al 5 de abril

Si quieres intentar atraer un poco de prosperidad y claridad en medio de estas energías revueltas, aquí tienes los números que, según la astróloga, podrían ayudarte a reorganizar tus proyectos y abrirte a nuevas oportunidades durante estos días de abril:

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Aries: 02, 11 y 39

Tauro: 18, 42 y 63

Géminis: 05, 25 y 40

Cáncer: 12, 48 y 75

Leo: 01, 41 y 52

Virgo: 10, 22 y 49

Libra: 16, 30 y 37

Escorpión: 02, 37 y 64

Sagitario: 09, 15 y 58

Capricornio: 14, 30 y 77

Acuario: 06, 21 y 74

Piscis: 20, 27 y 73

Protección extra para el resto del zodiaco:

Mientras unos sufren, otros como Tauro, Escorpio y Piscis navegan en una energía inestable.

Se encuentran en un proceso de sanación y reordenando sus vidas, por lo que deben andar con cuidado para no dejar ciclos abiertos o trabajo pendiente que luego les pase factura.

En contraste, los signos de Aries, Cáncer, Libra, Sagitario y Acuario gozan de una racha de protección y abundancia, siendo los grandes favoritos del universo para este fin de semana.

Sin embargo, la advertencia es general: los cambios bruscos de energía pueden afectar a cualquiera. Por ello, Mhoni recomienda el uso de amuletos naturales según tu signo, como una llave para Aries, una moneda antigua para Tauro, o una estrella pequeña para Acuario, para mantener el control sobre tu propio poder personal.