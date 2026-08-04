Alfonso Lizarazo: la enfermedad que padecía el creador de Sábados Felices y presentador

La televisión colombiana se viste de luto tras confirmarse la partida de Alfonso Lizarazo , el legendario creador de Sábados Felices y uno de los presentadores más queridos en la historia de los medios del país.

Su fallecimiento apaga una de las mentes creativas más brillantes del entretenimiento, dejando un vacío inmenso en las familias colombianas que crecieron con su tradicional humor cada fin de semana.

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¿Cuántos años tenía Alfonso Lizarazo al momento de su muerte?

El reconocido director y productor de televisión nació en Bucaramanga y recientemente, el pasado 29 de diciembre, había celebrado sus 85 años de vida.

A lo largo de más de cinco décadas, su salud e impacto en los medios de comunicación fueron un tema de constante interés para sus seguidores, quienes recordaban con nostalgia su época dorada frente a las pantallas.

A su edad, Lizarazo ya se encontraba completamente retirado de la vida pública, disfrutando de su vejez en la tranquilidad de su hogar.

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Los problemas de salud que enfrentó Alfonso Lizarazo

Durante los últimos años de su vida, Alfonso Lizarazo permaneció alejado de la televisión y de las apariciones públicas.

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Quienes seguían su trayectoria volvieron a verlo recientemente gracias a un video compartido en redes sociales por el comediante Marco Antonio Amaya. En las imágenes aparecía sentado en un sofá, vestido con una camisa azul y un jean, mientras recibía mensajes de cariño de seguidores que destacaban todo lo que significó para la televisión colombiana.

Aunque era conocido que enfrentaba problemas cardíacos, la familia no ha informado oficialmente si esa condición fue la causa de su fallecimiento.

Murió Alfonso Lizarazo, creador de Sábados Felices /Foto: redes sociales

El hombre que creó Sábados Felices

Hablar de Alfonso Lizarazo es hablar de uno de los programas más exitosos de la televisión nacional.

Nacido en Bucaramanga el 29 de diciembre de 1940, llegó a Bogotá cuando tenía apenas 18 años. Su intención era convertirse en ingeniero, abogado o vendedor, pero una oportunidad laboral cambió por completo su destino.

Gracias a Julio Nieto Bernal, entonces gerente de Caracol, comenzó trabajando en los controles de la emisora. Poco a poco ascendió hasta convertirse en locutor y posteriormente dio el salto a la televisión.

Fue en 1972 cuando tuvo la idea de crear Sábados Felices, un espacio de humor que con el paso de los años se transformó en uno de los programas más emblemáticos del país.

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Durante más de dos décadas fue el director y presentador del formato, impulsando la carrera de decenas de humoristas que encontraron allí su primera gran oportunidad frente a las cámaras.