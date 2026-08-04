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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Aída Victoria reacciona a supuesta infidelidad de J Balvin con mensaje a Valentina Ferrer

Aída Victoria reacciona a supuesta infidelidad de J Balvin con mensaje a Valentina Ferrer

La influencer barranquillera reaccionó a los rumores de una presunta infidelidad que salpican al cantante colombiano y a la artista argentina.

Aída Victoria Merlano junto a una foto de J Balvin y Valentina Ferrer
Aída Victoria Merlano reaccionó a los comentarios sobre la supuesta infidelidad de J Balvin
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de ago, 2026

La creadora de contenido Aída Victoria Merlano se convirtió en tendencia en redes sociales tras pronunciarse sobre los rumores de una presunta infidelidad que involucran al cantante colombiano J Balvin y a su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer.

La polémica surgió luego de que la influenciadora Melanie Pavola asegurara haber mantenido una relación con el artista paisa hace varios años.

Puedes leer: ¿J Balvin le fue infiel a Valentina Ferrer? Publicación de influenciadora desata polémica

Según el relato de Pavola, el supuesto vínculo ocurrió cuando Balvin ya sostenía una relación con Ferrer. Además, afirmó que, durante una conversación, el cantante le confesó que la modelo argentina estaba esperando un hijo suyo, situación que, según su versión, la llevó a alejarse y a comunicarle lo sucedido directamente a Valentina Ferrer.

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Tras estas declaraciones, las redes sociales se dividieron entre quienes respaldan al artista y quienes consideran creíble el testimonio de la creadora de contenido.

¿Cómo reaccionó Aída Victoria al rumor sobre J Balvin?

En medio de la polémica, Aída Victoria Merlano aprovechó una transmisión en vivo para dar su opinión sobre el caso. La influenciadora aseguró que no está de acuerdo con que se hagan públicos hechos que, según lo expuesto, habrían ocurrido hace varios años, y afirmó que actualmente percibe a J Balvin como un "gran hombre".

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Durante su intervención, Merlano incluso planteó cómo, en su opinión, Valentina Ferrer podría responder a los señalamientos para proteger su relación.

Puedes leer: Cintia Cossio revela los motivos de su separación con Jhoan López: ¿hubo infidelidad?

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"Valentina, defiende ese hogar. Si fuera ella, subo una historia diciendo: '¿Dijiste que estuviste con mi marido? Éxitos, hija de p***, porque no te volvió a llamar y aquí estoy yo construyendo mi hogar. Aquí estoy millonaria y ahora que exhibiste esto me tiene que pedir perdón por algo que ya pasó y yo había perdonado'", afirmó la creadora de contenido.

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La barranquillera explicó que su intención es que el cantante no se vea afectado por la controversia y que la situación no se convierta en una oportunidad de exposición para quien hizo las declaraciones.

Asimismo, afirmó que, si fuera necesario, buscaría al artista para apoyarlo en la defensa de su hogar. Aunque aseguró que normalmente suele respaldar a las mujeres, señaló que, en este caso, considera que debe apoyar al cantante.

Hasta el momento, J Balvin y Valentina Ferrer no se han pronunciado públicamente sobre las versiones difundidas en redes sociales, por lo que no han confirmado ni desmentido los señalamientos.

Entretanto, Melanie Pavola comntinúa compartiendo lo que asegura son pruebas para respaldar su versión de los hechos.

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