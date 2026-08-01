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¿J Balvin le fue infiel a Valentina Ferrer? Publicación de influenciadora desata polémica

Una publicación de la influenciadora Melanie Pavola desató rumores sobre J Balvin y Valentina Ferrer. Estas fueron las declaraciones que se hicieron virales en redes sociales.

¿J Balvin le fue infiel a Valentina Ferrer? Esto dijo la influenciadora que encendió las redes sociales
¿J Balvin le fue infiel a Valentina Ferrer? Esto dijo la influenciadora que encendió las redes sociales
/Foto: Instagram @jbalvin
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 1 de ago, 2026

Una nueva controversia rodea a J Balvin y Valentina Ferrer luego de que la modelo e influenciadora Melanie Pavola compartiera una serie de publicaciones que rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales.

Sus mensajes provocaron una ola de reacciones entre los seguidores del cantante, quienes debatieron sobre la veracidad de sus afirmaciones.

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Todo comenzó cuando la creadora de contenido publicó en su cuenta de Instagram un carrusel con fotografías antiguas junto al intérprete colombiano.

En las imágenes aparecen ambos compartiendo en un camerino y mostrando una actitud cercana, mientras la publicación estaba acompañada por la canción "Ambiente", uno de los temas del artista.

Como descripción del carrusel escribió una parte de la letra de la canción:

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"Ya no le importa nada, es una nena mala y no le quiere bajar y si hay humo en el ambiente se pone demente y no quiere parar".

La publicación no tardó en llamar la atención y generó cientos de comentarios. Muchos usuarios le pidieron respetar la relación entre J Balvin y Valentina Ferrer, quienes mantienen una relación desde hace varios años y son padres de Río.

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Sin embargo, lejos de apagar la polémica, Melanie Pavola respondió a algunos comentarios y alimentó aún más la conversación. Ante quienes le cuestionaban la publicación, respondió que la pareja no estaba casada. Incluso, cuando algunos aseguraron que las imágenes podían haber sido creadas con inteligencia artificial, contestó:

"Más IA es la envidia que sienten". Además, afirmó que el cantante la tendría bloqueada y lo calificó como "infiel", comentario que incrementó el interés de miles de usuarios.

J Balvin comentó las fotos de Valentina Ferrer
J Balvin junto a su esposa Valentina Ferrer
Foto: Instagram @Jbalvin

¿Qué dijo Melanie Pavola sobre J Balvin?

La controversia aumentó cuando comenzó a circular un supuesto video en redes sociales en el que la influenciadora hace una delicada afirmación sobre el artista.

En la grabación, cuya autenticidad ha sido ampliamente debatida por los usuarios, se escucha decir:

"Para los que andan de ardidos por J Balvin, él me invitó a New York una vez, voy, hacemos el amor y cuando terminamos me dice: 'tengo a Valentina embarazada', yo agarré mis cosas y me fui".

Según ese mismo video, Melanie Pavola aseguró que después decidió comunicarse con Valentina Ferrer para contarle lo ocurrido.

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"Le mandé un mensaje a Valentina diciéndole lo que había pasado y pidiéndole una disculpa".

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Posteriormente agregó otra frase que también se volvió tendencia:

"Aguanto cuernos cualquier relación dura".

Usuarios ponen en duda las declaraciones

Mientras el tema ganaba fuerza, numerosos internautas comenzaron a cuestionar la autenticidad del video y de las afirmaciones realizadas por Melanie Pavola.

Algunos usuarios señalaron que el contenido podría haber sido manipulado con inteligencia artificial, mientras otros sostuvieron que no existen pruebas que respalden lo dicho por la influenciadora.

Las dudas aumentaron debido a que, hasta el momento, no se han presentado evidencias adicionales que confirmen la versión expuesta en redes sociales.

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