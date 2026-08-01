La fría reacción de capturados por el caso de María Camila Potosí durante la audiencia

La audiencia contra los cinco capturados por el caso de María Camila Potosí dejó una imagen que rápidamente comenzó a llamar la atención.

Mientras la Fiscalía exponía el minuto a minuto de la investigación y explicaba el papel que, presuntamente, habría desempeñado cada uno de los procesados, los señalados permanecieron frente a la cámara con una actitud que no pasó desapercibida.

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Durante la diligencia judicial se pudo observar a Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga.

Los cinco permanecieron atentos a las intervenciones de la Fiscalía y del juez, con expresiones serias, sin intercambiar palabras entre ellos y siguiendo el desarrollo de la audiencia.

Las imágenes muestran a los procesados con semblantes fríos y casi inmóviles durante buena parte de la diligencia. En varios momentos fijaban la mirada en la pantalla mientras escuchaban la reconstrucción de los hechos realizada por el ente investigador.

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Ninguno realizó manifestaciones públicas durante la transmisión de la audiencia y su comportamiento estuvo marcado por el silencio.

La diligencia también permitió conocer nuevos detalles sobre cómo, según la Fiscalía, se habría desarrollado el caso y cuál habría sido la función asignada a cada uno de los capturados dentro del plan que terminó con la muerte de María Camila Potosí.

Hallan la casa donde habría sido atacada María Camila Potosí /Foto: /redes sociales/ composición creada con IA (imagen de casa de referencia)

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La Fiscalía reconstruyó el minuto a minuto del caso

Durante la audiencia, la Fiscalía reveló que los cinco procesados habrían actuado con funciones previamente definidas. Según la investigación, el plan comenzó cuando Yulieth Cecilia Angulo Escobar logró acercarse a María Camila Potosí simulando estar embarazada.

El ente investigador explicó que ese vínculo de confianza permitió convencer a la joven de desplazarse hasta un inmueble que ya había sido conseguido con anticipación.

La invitación, según la Fiscalía, consistía en acompañarla a una supuesta panadería ubicada en el sector Alto de Polvorines.

Una vez llegaron al lugar, la investigación sostiene que se desarrollaron los hechos que terminaron con la muerte de la joven de 21 años, quien tenía un embarazo avanzado.

Posteriormente, de acuerdo con la reconstrucción presentada durante la audiencia, varias de las personas hoy procesadas habrían participado en diferentes tareas relacionadas con el traslado del cuerpo y la alteración de evidencias.

Como resultado de las diligencias adelantadas el 30 de julio, las autoridades capturaron a los cinco señalados en diferentes puntos del Valle del Cauca. Un fiscal especializado les imputó cargos de acuerdo con el rol que, presuntamente, habría cumplido cada uno. Durante la audiencia, ninguno aceptó los cargos presentados por la Fiscalía.

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#ATENCIÓN📍Se conocen nuevos detalles sobre los cinco capturados por el crimen de María Camila Potosí y su bebé en #Cali.

Entre los judicializados está la mujer que habría transportado a la víctima en motocicleta y un paramédico. (1/2)https://t.co/WWWuukdvWl pic.twitter.com/Ro8CIISKHo — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) August 1, 2026