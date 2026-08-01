Caso Valeria Márquez da un giro: revelan quién ordenó quitarle la vida a la influencer

El caso Valeria Márquez dio un giro radical tras las impactantes revelaciones de las autoridades federales de seguridad.

El secretario Omar García Harfuch confirmó que el brutal crimen de la influencer de 23 años no fue un ataque aislado, sino una acción planeada.

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De acuerdo con las investigaciones oficiales, el exnovio de Valeria Márquez fue la persona que la mandó a matar, utilizando los nexos criminales de su propio padre para ejecutar el plan.

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Este inesperado giro en caso Valeria Márquez apunta directamente a Francisco “N”, quien fuera pareja sentimental de la víctima.

El funcionario federal detalló que el joven mantenía una relación violenta con la creadora de contenido.

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Tras haberla amenazado en reiteradas ocasiones, el sospechoso le pidió a su papá, Ramón Ángel “N”, alias “El R-1”, que cometiera el feminicidio. La captura de este líder criminal permitió a la policía obtener los indicios necesarios para confirmar esta línea de investigación.

Antes del trágico desenlace transmitido en vivo el pasado 13 de mayo de 2025, Valeria dejó un mensaje contundente en sus redes.

En el texto hacía responsable directo a su entonces pareja de cualquier agresión en su contra. Con la confirmación de que el hijo del tipo fue el autor intelectual que mandó a matar a la influencer, las autoridades concentran sus esfuerzos en localizar a Francisco "N" para que responda ante la justicia.

¿Quién es Francisco N? Fotos y lujos del ex de Valeria Márquez /Foto: redes sociales

Los últimos momentos de la influencer Valeria Márquez

Los últimos momentos de la joven de 23 años estuvieron marcados por el miedo, la desesperación y una alerta contundente que dejó en sus redes.

Antes de la tragedia, Valeria Márquez utilizó sus redes sociales para señalar directamente a su pareja sentimental como el responsable de cualquier agresión que pudiera sufrir ella o su familia, expresando incluso su intención de abandonar la ciudad para protegerse.

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Este llamado de auxilio reveló el entorno de violencia psicológica y física en el que vivía antes de que se ordenara el crimen.

Lo más impactante del suceso es que la agresión quedó registrada en tiempo real durante una transmisión en vivo que realizaba la creadora de contenido.

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El video de la transmisión no solo conmocionó a sus seguidores en internet, sino que se convirtió en una pieza audiovisual clave para que la Secretaría de Seguridad y los peritos forenses lograran reconstruir los hechos y vincular el caso con el entorno del sospechoso.