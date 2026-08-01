Yates, fiestas y lujos: El perfil de Francisco ‘N’, exnovio de Valeria Márquez

El caso del feminicidio de la influencer Valeria Márquez dio un giro decisivo tras las recientes declaraciones de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

El funcionario confirmó que Ramón Ángel “N”, alias "El R-1", habría ordenado el asesinato de la joven de 23 años.

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De acuerdo con la investigación oficial, la orden se ejecutó por petición de su hijo, Francisco “N”, exnovio de la creadora de contenido, quien ahora es uno de los principales señalados dentro del caso.

Tras conocerse su identidad, miles de usuarios comenzaron a buscar en internet las fotos de Francisco “N” y su perfil de Instagram.

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Las imágenes que circulan en redes sociales muestran una vida marcada por el lujo, los viajes y las fiestas exclusivas.

En su cuenta personal compartía fotografías en yates, reuniones con amigos y destinos turísticos, proyectando un estilo de vida de alto nivel que hoy ha vuelto a ser tema de conversación por su presunta relación con el feminicidio de Valeria Márquez.

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La relación entre Valeria Márquez y Francisco “N” inició de manera romántica y era seguida por cientos de personas en redes sociales. Incluso, aún circulan capturas de pantalla del momento en que él le pidió oficialmente que fuera su novia, en un escenario decorado con un gran corazón de flores.

¿Quién es Francisco ‘N’

Otro de los videos que se ha viralizado muestra a la influencer sosteniendo un enorme oso de peluche con el apellido del hoy investigado, una imagen que ha cobrado un nuevo significado tras las revelaciones de las autoridades.

Sin embargo, detrás de esa aparente historia de amor existía un entorno de presunta violencia psicológica y física. Antes del ataque ocurrido el 13 de mayo de 2025, la propia Valeria Márquez manifestó públicamente que temía por su seguridad.

En uno de sus últimos mensajes publicados en redes sociales escribió: “Fue mi actual pareja con la cual vivía... Y hago responsable de cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia a esa persona”.

Días después, el ataque en el que perdió la vida quedó registrado durante una transmisión en vivo.

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Con la captura de "El R-1", las autoridades fortalecieron la investigación y obtuvieron nuevos indicios para ubicar a Francisco “N”, cuyo nombre continúa siendo tendencia.

Mientras avanzan las pesquisas, las búsquedas sobre quién es Francisco “N”, las fotos del exnovio de Valeria Márquez, su perfil de Instagram y su presunta participación en el caso siguen creciendo, convirtiéndolo en uno de los personajes más buscados en redes sociales y motores de búsqueda.