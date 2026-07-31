Yulieth Angulo aparece en nuevo video: en la cárcel y siendo recibida por las reclusas

Un nuevo video relacionado con el caso de María Camila Potosí volvió a generar miles de reacciones en redes sociales.

Esta vez, las imágenes no muestran avances de la investigación, sino el momento en el que Yulieth Angulo ingresó a un centro de reclusión en Cali, donde permanecerá mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La grabación rápidamente comenzó a circular y llamó la atención por la reacción de las demás internas, quienes recibieron a la mujer con chiflidos, gritos y comentarios mientras era conducida por funcionarios del establecimiento penitenciario.



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El video apareció pocas horas después de que las autoridades confirmaran importantes avances en el proceso, entre ellos la captura de cinco personas señaladas de participar en los hechos que rodearon la muerte de María Camila Potosí y de su bebé Alahia.

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Así fue el ingreso de Yulieth a la cárcel

Las imágenes muestran a Yulieth caminando por uno de los pasillos del centro de reclusión mientras varias internas observan su llegada.

Durante el recorrido se escuchan abucheos y comentarios provenientes de otras mujeres privadas de la libertad, quienes reaccionaron al conocer quién era la nueva interna.

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De acuerdo con la investigación que adelantan la Fiscalía y la Policía, Yulieth Angulo sería una de las principales señaladas dentro del caso que conmocionó al país.

Según las hipótesis de los investigadores, la mujer habría fingido durante varios meses un embarazo para sostener esa versión ante su pareja sentimental y otras personas de su entorno.

Las autoridades sostienen que, dentro de ese plan, habría buscado acercarse a María Camila Potosí, ganándose su confianza hasta convencerla de encontrarse con ella el día de su desaparición.

Posteriormente, la joven fue trasladada hasta una vivienda ubicada en el corregimiento de La Buitrera, lugar que hoy hace parte de las principales escenas analizadas por los investigadores.

Allí fueron encontrados rastros biológicos, fluidos hemáticos y otros elementos que, según confirmó la Policía Metropolitana de Cali, permitieron fortalecer el expediente judicial.

El general Herbert Benavides explicó sobre ese inmueble:

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"Ubicamos la residencia. Allí se hizo un experticio forense donde se determinó que efectivamente hay una alta probabilidad de que allí se realizó este acto." Además, agregó:

"Encontramos rastros y fluidos como sangre que fueron corroborados por Medicina Legal y corresponderían al ADN de María Camila."

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¿La bebé de María Camila Potosí fue extraída con vida? Esto es lo que se sabe /Foto: redes sociales

Las penas que podrían enfrentar los capturados

Con las cinco capturas ya realizadas, el caso entra ahora en una nueva etapa judicial.

La Fiscalía les imputará delitos como feminicidio agravado, secuestro simple agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.

De ser hallados responsables, los procesados podrían enfrentar condenas que alcanzarían hasta los 60 años de prisión, dependiendo de la valoración que haga el juez sobre las pruebas presentadas durante el proceso.

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Mientras avanzan las audiencias, los investigadores siguen revisando cámaras de seguridad, entrevistas, análisis forenses y demás evidencias para establecer con precisión el papel que habría desempeñado cada uno de los capturados.

En paralelo, el video del ingreso de Yulieth al centro de reclusión continúa circulando ampliamente en redes sociales, convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas alrededor de un caso que sigue generando amplio interés en Colombia.

🔴 Estas son las primeras imágenes de Yulieth Angulo, mujer señalada por su presunta implicación en el asesinato de María Camila Potosí, en un centro de reclusión.



Un juez legalizó las capturas de las 5 personas detenidas por el caso. Conozca más información en el link:… pic.twitter.com/1pMXprLdkQ — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 1, 2026