Alexis Escobar revela cómo se lleva con sus colegas: "El problema lo tienen ellos"

En el competitivo mundo de la música popular, donde los egos y las rivalidades suelen ser noticia, Alexis Escobar destaca por una filosofía de vida bastante relajada.

Si te has preguntado si el cantante tiene roces con alguno de sus colegas, él mismo ha decidido despejar las dudas de una manera muy directa en una reciente entrevista en El Klub de La Kalle.

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A pesar de que el género ha estado rodeado de polémicas en el pasado, Alexis prefiere mantenerse al margen de los dramas y enfocarse en su crecimiento profesional, que ahora incluye su primera gira por Europa.

¿Tiene Alexis Escobar problemas con alguno de los cantantes de música popular?

Alexis es contundente: no tiene problemas con nadie. Según sus propias palabras, "el artista que diga que tiene un problema conmigo lo tiene es él".

Él se define como una persona que está "a la fresca" con todo el mundo y mantiene las puertas abiertas para quien quiera estar en su círculo.

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Asegura que, aunque no faltan las "malas vibras" en el ambiente, él no se deja afectar.

Incluso bromea sobre su apariencia y sus accesorios, aclarando que, aunque es muy católico y de mucha oración, sus joyas y cruces son más por gusto estético que por una necesidad de protección contra sus colegas. Para él, la clave es que todos remen "para el mismo lado" en la industria.

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¿Cómo maneja Alexis Escobar los chismes y las noticias falsas?

En la era digital, el cantante también ha tenido que lidiar con la inteligencia artificial y cómo esta puede usarse para crear rumores.

Aunque ha aprovechado esta tecnología para hacer su último video musical, admite que le tiene advertida a su mujer sobre las posibles noticias falsas en TikTok.

"Cualquier cosa que manden por ahí eso es pura inteligencia artificial", le dice a su pareja, especialmente ahora que estará de gira lejos de casa.

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Alexis prefiere prevenir antes que lamentar, dejando claro que su enfoque está en su familia y en su equipo de trabajo, con quienes lleva más de una década de relación laboral.

Su prioridad no es pelear por atención mediática, sino seguir consolidando su "Fenómeno Tour" sin pisar a nadie en el camino.

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Mira la entrevista completa aquí: