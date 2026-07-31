Ubican la casa donde habría muerto María Camila Potosí; la prueba reina quedó allí

La investigación por el caso de María Camila Potosí sigue revelando nuevos detalles.

En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Cali confirmó que logró ubicar la vivienda donde, presuntamente, ocurrieron los hechos contra la joven de 21 años, quien tenía ocho meses de embarazo al momento de su desaparición.

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El hallazgo del inmueble se convirtió en una de las piezas más importantes del proceso investigativo, pues en su interior fueron encontrados rastros biológicos que, tras los análisis realizados por Medicina Legal, correspondieron al ADN de María Camila.

Esa evidencia permitió fortalecer la investigación y avanzar en la identificación de los cinco capturados.

Este nuevo avance se conoce poco después de que Medicina Legal confirmara que el cuerpo encontrado en Cali corresponde a Alahia, la bebé de María Camila, cerrando así una de las mayores incertidumbres que rodeaban el caso.

El dinero que Yulieth Angulo ofreció por crimen de María Camila Potosí /Foto: redes sociales /IA

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La prueba que encontraron dentro de la vivienda

La casa está ubicada en el corregimiento de La Buitrera, zona rural de Cali. Allí trabajaron expertos en criminalística y especialistas forenses que inspeccionaron cada espacio del inmueble en busca de elementos que permitieran reconstruir lo sucedido.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Herbert Benavides, explicó que las labores técnicas permitieron establecer que el sitio tiene una alta relación con los hechos que hoy investiga la Fiscalía.

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"Ubicamos la residencia. Allí se hizo un experticio forense donde se determinó que efectivamente hay una alta probabilidad de que allí se realizó este acto", señaló el oficial.

Durante la inspección fueron encontrados diferentes rastros biológicos y fluidos hemáticos distribuidos en varias zonas de la vivienda.

Además, los investigadores hallaron un trapeador que, según las primeras indagaciones, también contenía rastros biológicos y hace parte del material probatorio recolectado en el inmueble.

Los resultados confirmaron que el material genético coincidía con el perfil de María Camila Potosí, convirtiéndose en uno de los elementos probatorios más relevantes de la investigación.

Según la Policía, además de esa evidencia genética fueron recuperados otros elementos que permanecen bajo custodia de las autoridades y que harán parte del proceso judicial.

Por ahora, esos detalles no han sido revelados debido a que hacen parte del material probatorio reservado.

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Medicina Legal confirmó que el cuerpo hallado sí era el de Alahia

Otro de los avances más importantes del caso llegó cuando Medicina Legal confirmó oficialmente que el cuerpo encontrado en Cali corresponde a Alahia, la bebé que esperaba María Camila Potosí.

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Ahora, uno de los aspectos que siguen bajo investigación es establecer en qué momento fue extraída la bebé.

La Fiscalía y Medicina Legal continúan realizando estudios técnicos para determinar si Alahia fue extraída cuando aún tenía signos vitales o si ello ocurrió después.

Ese resultado hará parte del expediente que adelantan las autoridades y permitirá esclarecer con mayor precisión cómo se desarrollaron los hechos dentro de la vivienda ubicada en el corregimiento de La Buitrera.