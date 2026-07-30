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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / La doble de Diomedes Díaz que se robó las miradas en Yo me llamo y causó risas

La doble de Diomedes Díaz que se robó las miradas en Yo me llamo y causó risas

La audición de la doble de Diomedes Díaz en Yo me llamo provocó carcajadas entre el jurado. Elder Dayán recordó la curiosa historia de la "orejita partida" con la que, según contó, su padre identificaba a sus hijos.

La doble de Diomedes Díaz sorprendió en Yo me llamo: así fue su audición
La doble de Diomedes Díaz sorprendió en Yo me llamo: así fue su audición
/Foto: Caracol TV /Diomedes Díaz
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 30 de jul, 2026

La llegada de una imitadora de Diomedes Díaz al escenario de Yo me llamo terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del programa.

Su presentación no solo llamó la atención por los gestos con los que intentó recrear al cantante, sino porque dio paso a una conversación que hizo reír tanto al jurado como a quienes seguían el episodio.

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En esta nueva jornada del Templo de la Imitación, Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán y Aurelio Cheveroni recibieron a nuevos participantes decididos a demostrar que tienen la voz, la actitud y la apariencia para acercarse a sus artistas favoritos. Sin embargo, una de las audiciones que más comentarios generó fue la de la participante que decidió interpretar al recordado Diomedes Díaz.

Desde que apareció frente al jurado, la concursante buscó convencer con sus movimientos, expresiones y forma de desenvolverse sobre el escenario. Su interpretación estuvo acompañada de gestos que rápidamente despertaron sonrisas entre los presentes, convirtiendo la audición en un momento cargado de humor.

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La "orejita partida" volvió a aparecer en la conversación

Después de la presentación llegó uno de los instantes más divertidos del episodio. Durante el espacio Detrás del Doble, volvió a salir a relucir una historia que desde hace años hace parte de las anécdotas alrededor de Diomedes Díaz: la famosa teoría de la "orejita partida".

El tema apareció en medio de las bromas del programa y provocó nuevas risas entre los presentes. Incluso se lanzó la pregunta en tono jocoso sobre si más de uno habría descubierto un parentesco con el llamado Cacique gracias a ese particular detalle físico.

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Fue entonces cuando Elder Dayán compartió cómo, según contó, su padre identificaba a sus hijos.

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"Con una oreja partida", reveló Elder Dayán.

Los gestos de la imitadora también llamaron la atención

Más allá de la conversación que surgió después de la presentación, la audición de la participante logró captar varias miradas por la manera en la que buscó representar al artista.

Sus movimientos, las expresiones faciales y la actitud sobre el escenario hicieron que el jurado reaccionara en varias oportunidades con sonrisas y comentarios espontáneos. Esa combinación terminó convirtiendo la presentación en una de las más entretenidas de la emisión.

Como ocurre en cada capítulo, los integrantes del jurado analizaron tanto el parecido físico como la interpretación vocal y la capacidad para transmitir la esencia del artista elegido.

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