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La Kalle  / Diomedes Díaz

Diomedes Díaz

Mickey Taveras rinde homenaje a Diomedes Díaz interpretando uno de sus éxitos vallenatos en Panamá.

VIDEO: Mickey Taveras sorprendió al cantar un éxito de Diomedes Díaz

Rafael Orozco y Diomedes Díaz, compositores e intérpretes de la famosa canción vallenata Cariñito de mi vida

'Cariñito de mi vida' La canción de Diomedes Díaz que lanzó al éxito a Rafael Orozco

La doble de Diomedes Díaz sorprendió en Yo me llamo: así fue su audición

La doble de Diomedes Díaz que se robó las miradas en Yo me llamo y causó risas

Elder Dayán Díaz sonriendo con camisa blanca en referencia a su mensaje de perdón a fans con canción de Diomedes Díaz.

"Soy humano": Elder Dayán pide perdón a sus fans con canción de Diomedes Díaz

Montaje muestra a Rafael Santos con un recuadro de una fotografía antigua donde aparece Diomedes Díaz con él

Rafael Santos habla de la foto de Diomedes Díaz durante el caso Doris Adriana Niño

Diomedes Díaz sonriendo con los brazos abiertos, representando su profunda devoción y el pacto de fe con la Virgen del Carmen.

Diomedes Díaz y la Virgen del Carmen: Las 17 canciones que le compuso a cambio de milagros

Retrato de Diomedes Díaz sonriendo con camisa plateada, relacionado con la revelación de las imágenes de la habitación donde se escondió tras la muerte de Doris Adriana Niño.

Revelan imágenes de habitación donde Diomedes Díaz se escondió tras muerte de Doris Adriana

Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes Díaz, en un evento de la fundación del cantante antes de su condena

Destapan nuevo problema para hijo de Diomedes Díaz; revelan su condena y delitos

Fallece Bertha Mejía, madre de la primera hija de Diomedes Díaz; esta fue su historia

Murió exesposa de Diomedes Díaz y mamá de su primogénita

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