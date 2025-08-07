Luis Alfonso revela primeros nombres que encenderán 'La Cantina Más Contentosa' en Bogotá

Luis Alfonso, reconocido como uno de los máximos exponentes de la música popular en Colombia, está listo para cumplir uno de sus sueños más grandes: presentar "La Cantina Más Contentosa: El Festival".

Puedes leer: VIDEO: Captan fantasma en Armero en plena visita del cantante Luis Alfonso

La cita es el próximo 4 de octubre en el Estadio El Campín de Bogotá, un escenario icónico que ha impulsado su carrera y al que rinde homenaje al elegir la capital como punto de partida para este gran evento.

El festival promete ser una jornada épica de más de siete horas continuas de música, fiesta y una vibrante celebración de la cultura popular colombiana.

Pero lo que realmente tiene a los fanáticos a la expectativa es la confirmación de los primeros invitados. Luis Alfonso ha anunciado que el escenario de El Campín recibirá a tres "pesos pesados" de la música popular y el vallenato:

Luis Alberto Posada

Nelson Velásquez

Jhon Alex Castaño

La presencia de estos artistas promete elevar la experiencia, ofreciendo un cartel que mezcla la trayectoria y el carisma para un público masivo.

Publicidad

Sin embargo, la emoción no termina aquí, ya que Luis Alfonso ha mantenido el misterio, prometiendo la presencia de otros artistas sorpresa que serán anunciados próximamente a través de sus redes sociales.

Más allá de la impactante nómina musical, "La Cantina Más Contentosa" se perfila como una experiencia cultural completa.

Publicidad

Los asistentes podrán disfrutar de una producción a gran escala con una pantalla de más de 70 metros de largo, inflables, un toro mecánico, cancha de tejo y diversas activaciones de marca.

Pensando en toda la familia, se habilitará una zona especial en la localidad Norte Alta para niños desde los 7 años, a quienes cariñosamente se les ha denominado "los Señoracitos".

Este ambicioso proyecto nace de una alianza con Sírvalo Pues, reconocida como la cantina más grande del país, buscando ofrecer una vivencia "inédita para los seguidores del género popular".

Puedes leer: Luis Alfonso y Francy dan emotiva serenata a Hernán Gómez por su cumpleaños

Después de su lanzamiento en Bogotá, "La Cantina Más Contentosa: El Festival" tiene planes de llegar a otras ciudades importantes como Medellín y Bucaramanga.

Para quienes deseen ser parte de este evento histórico, las entradas están disponibles con precios que oscilan desde los 145 mil pesos en localidades como Sur y Norte Baja, hasta una exclusiva experiencia VIP Meet & Greet con un costo de $1.804.000, limitada a 60 personas.

Publicidad

Mira también: Cumpliendo el sueño de conocer a LUIS ALFONSO