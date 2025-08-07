En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
HORÓSCOPO
ARQUERA REGRESA A LA POLICÍA
ERROR EN ASCENSOR VEHICULAR
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Luis Alfonso revela primeros nombres que encenderán 'La Cantina Más Contentosa' en Bogotá

Luis Alfonso revela primeros nombres que encenderán 'La Cantina Más Contentosa' en Bogotá

El señorazo Luis Alfonso, reveló parte del elenco estelar que lo acompañará en su histórico festival en Bogotá, dejando a sus seguidores con la expectativa al límite.

Publicidad

Publicidad

Publicidad