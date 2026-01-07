¿Jenny López espera un hijo de Jhonny Rivera? Revelan que la familia podría agrandarse

Una reconocida angeóloga y tarotista compartió recientemente sus predicciones sobre cómo será el año 2026 para el cantante de música popular Jhonny Rivera y su pareja, la también cantante Jenny López, basándose en visiones que presentó durante su participación en el programa La Red.

Jhonny Rivera es uno de los cantantes más conocidos de la música popular en Colombia, con más de dos décadas de trayectoria y temas que han quedado como clásicos del género.

Su vida sentimental ha estado en el ojo público, especialmente por su relación con Jenny López, quien es considerablemente más joven y con quien oficializó su noviazgo en 2023.



La relación entre Rivera y López es relevante y da mucho de que hablar desde que se confirmó, no solo por la diferencia de edad entre ambos, sino también por la forma en que han compartido aspectos de su vínculo en redes sociales.

En mayo de 2025, Jhonny Rivera formalizó su compromiso con Jenny López al proponerle matrimonio durante un concierto en el Movistar Arena de Bogotá.

¿Qué pasará con la relación de Jhonny Rivera y Jenny López en 2026?

Durante la entrevista en el programa de entretenimiento, la angeóloga y tarotista abordó varios temas sobre lo que le espera a la pareja en los próximos meses. Según sus predicciones, la pareja sí llegará al matrimonio, aunque no ofreció fechas específicas.

De igual manera, en cuanto a la posibilidad de tener hijos, la especialista indicó que no ve un embarazo inminente en 2026, aunque dejó abierta la posibilidad de que esto pueda ocurrir más adelante, sin precisar cuándo.

Respecto a la estabilidad de la relación, la tarotista comentó que existe la posibilidad de que la pareja experimente una ruptura después de tres o cuatro años, debido a diferencias que podrían surgir con el tiempo.

Esta parte de la predicción sugiere que, aunque puedan consolidarse como pareja a corto plazo, podrían enfrentar desafíos en un futuro no inmediato.

La especialista también abordó temas de salud relacionados con Jhonny Rivera, mencionando específicamente que debería prestar atención a cuestiones asociadas a la próstata y al manejo del estrés.

Según ella, tiende a sobrepensar situaciones, lo que podría llevarlo a experimentar ansiedad o momentos de baja emocional.

Por último, la tarotista resaltó que, a pesar de posibles altibajos personales o de pareja, Rivera seguirá vigente como artista y tendrá oportunidades que fortalecerán su carrera profesional a lo largo del año.

