Pipe Bueno celebró inicio de año en lujoso yate junto a jugador de la Selección Colombia

El cantante colombiano Pipe Bueno intérprete de ‘Te hubieras ido antes’ y ‘Cupido falló’ celebró la Navidad y el Año Nuevo junto a su pareja, Luisa Fernanda W, y sus hijos en Cartagena, donde además llamó la atención en redes sociales luego de publicar varios videos y fotografías de una celebración realizada en un yate en Cartagena, uno de los destinos turísticos más visitados del país.

Las imágenes dejaron ver un ambiente de descanso, música y convivencia familiar, con la presencia de personas cercanas al artista y una figura reconocida del fútbol colombiano, Santiago Arias.

El futbolista con paso por clubes internacionales y convocatorias a la Selección Colombia, compartió el encuentro junto a su familia, lo que generó curiosidad entre los seguidores del cantante, ya que no es habitual ver a artistas y deportistas compartiendo espacios privados de este tipo.



Pipe Bueno y el futbolista Santiago Arias celebran Año Nuevo en familia

La reunión se desarrolló en aguas cercanas a la ciudad de Cartagena y contó con música, baile y momentos de recreación. En los videos se observa a adultos y niños compartiendo el mismo espacio, mientras disfrutan del paisaje y del clima del Caribe colombiano.



El cantante destacó el encuentro como una forma especial de recibir el nuevo año y resaltó la amistad que mantiene con el futbolista. El mensaje que acompañó la publicación reflejó un tono cercano y festivo, enfocado en la unión y el disfrute del momento: “¡¡¡Esto es un yate bailable con chiquiteca!!! Qué buen comienzo de año con mi parcero @santiagoarias13 y su familia”.

Como era de esperarse, el video provocó reacciones divididas en los comentarios. Mientras algunos usuarios cuestionaron el ambiente del encuentro con mensajes como: “Qué pesar los niños con ese ejemplo” o “Los niños viendo el desorden”, otros celebraron el momento y el lugar con frases como “Qué dichaaaaaaa, playa, brisa y mar” y “Espectacular”.

A pesar de las críticas, la publicación logró un alto nivel de interacción y numerosos comentarios, lo que volvió a ubicar el nombre de Pipe Bueno en la conversación digital y en portales de entretenimiento.

Pipe Bueno mantiene una relación constante con sus seguidores por medio de redes sociales, donde difunde lanzamientos musicales, presentaciones y escenas de su vida cotidiana. En esta ocasión, la atención también se dirigió a su amistad con Jessi Uribe, quien en fechas recientes llamó la atención por la celebración del Año Viejo, con el nombre de Pipe Bueno.

La coincidencia de ambos contenidos reforzó la presencia de los dos artistas en la agenda del entretenimiento nacional. Mientras Pipe Bueno compartía imágenes de encuentros sociales y celebraciones, Jessi Uribe mostraba tradiciones populares que despertaron nostalgia, críticas y apoyo entre sus seguidores.

