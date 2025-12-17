Georgy Parra Salvaje despide el año con 'LETOKA' al lado de Alan Ramírez; un ritmo navideño

Georgy Parra Salvaje, un productor aclamado por su sello sonoro inigualable, sigue expandiendo su universo creativo bajo el nombre GPS.

Este proyecto no es simplemente una plataforma musical, sino una experiencia cultural que logra la hazaña de unificar géneros, distintas generaciones y diversos territorios a través de narrativas auténticas y una estética sólida.

La visión de GPS se centra en fusionar el ADN distintivo del regional mexicano y el colombiano con la efervescencia y energía del sonido urbano. Con "LETOKA", el proyecto ha incorporado, además, un toque especial que captura perfectamente el ambiente cálido, alegre y familiar propio de la Navidad latina.



El paso de Georgy de estar detrás de cámaras a convertirse en el arquitecto de este lenguaje musical está simbolizado por el león, emblema oficial de su marca, que evoca la fuerza y la visión que impulsan esta nueva etapa. La meta es clara: establecer una identidad latina con una ambición global, resonando especialmente en estas fechas de encuentro y celebración.

El lanzamiento de GPS #4, LETOKA, destaca por su capacidad de conexión inmediata, combinando la modernidad inherente al proyecto con una vibra eminentemente festiva. La canción posee un sonido callejero y lleno de energía, que se funde con una calidez que la hace ideal para disfrutar tanto en reuniones familiares como en fiestas con amigos.

Es, en esencia, la banda sonora perfecta para los momentos cumbres de la temporada, acompañando brindis, risas, reencuentros, y las inevitables despedidas del año. Su autenticidad, emoción y chispa de alegría la posicionan como un himno moderno para la Navidad latina,.

La química artística entre Georgy Parra Salvaje y Alan Ramírez es palpable y queda plasmada en el videoclip de 'LETOKA', una pieza visual que captura este espíritu de fiesta, cercanía y el poderoso encuentro de talentos.

Con esta pieza, el viaje de GPS cierra el año aportando una fuerza y calidez que inspiran estas fechas, funcionando como un abrazo musical ideal para encender la alegría navideña y la buena vibra latina.

¿Quién es Georgy Parra Salvaje?

Detrás del proyecto GPS se encuentra Jorge Antonio Parra Muñoz, conocido en la esfera artística como Georgy Parra Salvaje. Nacido en Barranquilla el 2 de abril de 1985 y criado entre La Arenosa y Medellín, su inmersión en la música fue casi un destino, heredada de su padre, quien fue un reconocido ingeniero de audio durante la época dorada de la música colombiana.

Con más de un cuarto de siglo de carrera, Georgy se consolidó como uno de los productores más influyentes del país, con un impresionante historial de 9 nominaciones a los Latin Grammy y un vasto catálogo de éxitos bajo el sello Salvaje Music.

Su formación incluye el apadrinamiento de su primo, Fruko, con quien colaboró en proyectos emblemáticos de la música tropical como Latin Brothers y Sonora Dinamita. Su trabajo se extiende a íconos de la talla de Joe Arroyo, Richie Ray & Bobby Cruz y Diego Galé.

La visión innovadora de Georgy lo llevó a ser un pionero en la fusión de la música popular con sonidos contemporáneos. Su colaboración con Jhon Alex Castaño, con temas como “Amigos con Derechos” y “Dos Razones”, marcó una nueva era.

Posteriormente, junto a Jessi Uribe, alcanzó la cima de la popularidad con himnos que rompieron récords en plataformas digitales, incluyendo 'Dulce Pecado' y 'Amor de Amantes'. Además, su trayectoria internacional incluye trabajos con figuras como Sergio George y lazos artísticos con talentos como Juan Duque, Yeison Jiménez y Jorge Celedón.