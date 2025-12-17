Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO VIRAL
ZULMA GUZMÁN FUE ENCONTRADA
CASO JAIME MORENO
SOBREVIVIENTE A ACCIDENTE
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Georgy Parra Salvaje despide el año con 'LETOKA' al lado de Alan Ramírez; un ritmo navideño

Georgy Parra Salvaje despide el año con 'LETOKA' al lado de Alan Ramírez; un ritmo navideño

El reconocido artista evoluciona a GPS junto a Alan Ramírez, una fusión latina creada para las fiestas de diciembre.

Georgy Parra Salvaje (GPS) Despide el Año con "LETOKA"
Georgy Parra Salvaje (GPS) Despide el Año con "LETOKA"
Foto: Redes sociales de Georgy Parra Salvaje
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 17 de dic, 2025

Georgy Parra Salvaje, un productor aclamado por su sello sonoro inigualable, sigue expandiendo su universo creativo bajo el nombre GPS.

Este proyecto no es simplemente una plataforma musical, sino una experiencia cultural que logra la hazaña de unificar géneros, distintas generaciones y diversos territorios a través de narrativas auténticas y una estética sólida.

Puedes leer: El vallenato de despecho que no volverás a dedicar al saber su verdadera historia

La visión de GPS se centra en fusionar el ADN distintivo del regional mexicano y el colombiano con la efervescencia y energía del sonido urbano. Con "LETOKA", el proyecto ha incorporado, además, un toque especial que captura perfectamente el ambiente cálido, alegre y familiar propio de la Navidad latina.

El paso de Georgy de estar detrás de cámaras a convertirse en el arquitecto de este lenguaje musical está simbolizado por el león, emblema oficial de su marca, que evoca la fuerza y la visión que impulsan esta nueva etapa. La meta es clara: establecer una identidad latina con una ambición global, resonando especialmente en estas fechas de encuentro y celebración.

El lanzamiento de GPS #4, LETOKA, destaca por su capacidad de conexión inmediata, combinando la modernidad inherente al proyecto con una vibra eminentemente festiva. La canción posee un sonido callejero y lleno de energía, que se funde con una calidez que la hace ideal para disfrutar tanto en reuniones familiares como en fiestas con amigos.

Te puede interesar

  1. Concierto de Julión Álvarez en Bogotá: fechas y precios para ver al 'Rey de la Taquilla'
    Concierto de Julión Álvarez en Bogotá: fechas y precios para ver al 'Rey de la Taquilla'
    Foto: Instagram de Julión Álvarez
    Música

    Concierto de Julión Álvarez en Bogotá: fechas y precios para ver al 'Rey de la Taquilla'

  2. J Balvin, cantante y productor colombiano, Ed Sheeran, Valentina Ferrer e hijo
    J Balvin sorprende a sus fanáticos con sus invitados en el concierto de Bogotá
    Foto: redes sociales @jbalvin
    Música

    Emotivo gesto de pareja de J Balvin en pleno concierto deja sin palabras a más de uno

Es, en esencia, la banda sonora perfecta para los momentos cumbres de la temporada, acompañando brindis, risas, reencuentros, y las inevitables despedidas del año. Su autenticidad, emoción y chispa de alegría la posicionan como un himno moderno para la Navidad latina,.

La química artística entre Georgy Parra Salvaje y Alan Ramírez es palpable y queda plasmada en el videoclip de 'LETOKA', una pieza visual que captura este espíritu de fiesta, cercanía y el poderoso encuentro de talentos.

Publicidad

Puedes leer: Así suena 'Noveno piso', la nueva canción de Pipe Bueno y Eden Muñoz; un himno al despecho

Con esta pieza, el viaje de GPS cierra el año aportando una fuerza y calidez que inspiran estas fechas, funcionando como un abrazo musical ideal para encender la alegría navideña y la buena vibra latina.

Publicidad

¿Quién es Georgy Parra Salvaje?

Detrás del proyecto GPS se encuentra Jorge Antonio Parra Muñoz, conocido en la esfera artística como Georgy Parra Salvaje. Nacido en Barranquilla el 2 de abril de 1985 y criado entre La Arenosa y Medellín, su inmersión en la música fue casi un destino, heredada de su padre, quien fue un reconocido ingeniero de audio durante la época dorada de la música colombiana.

Te puede interesar

  1. Letra de canción 'Mi Fortuna' de Ryan Castro; aparece hasta Faustino Asprilla
    Letra de canción 'Mi Fortuna' de Ryan Castro
    Foto: Redes de Ryan Castro
    Música

    Letra de canción 'Mi Fortuna' de Ryan Castro; aparece hasta Faustino Asprilla

  2. Los Cumbia Star cambiaron letra de canción Adonay
    Los Cumbia Star cambiaron letra de canción Adonay
    / FOTO: Los Cumbia Star
    Economía

    Tres icónicas canciones decembrinas aparecen con nueva letra: advierten una estafa

Con más de un cuarto de siglo de carrera, Georgy se consolidó como uno de los productores más influyentes del país, con un impresionante historial de 9 nominaciones a los Latin Grammy y un vasto catálogo de éxitos bajo el sello Salvaje Music.

Su formación incluye el apadrinamiento de su primo, Fruko, con quien colaboró en proyectos emblemáticos de la música tropical como Latin Brothers y Sonora Dinamita. Su trabajo se extiende a íconos de la talla de Joe Arroyo, Richie Ray & Bobby Cruz y Diego Galé.

La visión innovadora de Georgy lo llevó a ser un pionero en la fusión de la música popular con sonidos contemporáneos. Su colaboración con Jhon Alex Castaño, con temas como “Amigos con Derechos” y “Dos Razones”, marcó una nueva era.

Posteriormente, junto a Jessi Uribe, alcanzó la cima de la popularidad con himnos que rompieron récords en plataformas digitales, incluyendo 'Dulce Pecado' y 'Amor de Amantes'. Además, su trayectoria internacional incluye trabajos con figuras como Sergio George y lazos artísticos con talentos como Juan Duque, Yeison Jiménez y Jorge Celedón.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Reguetón

Farándula

Chismes

Lanzamientos musicales