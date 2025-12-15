Emotivo gesto de pareja de J Balvin en pleno concierto deja sin palabras a más de uno

La noche del 13 de diciembre de 2025 en el estadio El Campín en Bogotá, el artista colombiano J Balvin llevó a cabo su concierto Made in Medellín, Ciudad Primavera.

Ante un público estimado en casi 40.000 personas, ofreció un espectáculo de más de cinco horas que mezcló música, emociones y sorpresas en una producción que rompió esquemas del género urbano en el país.

El escenario 360 grados se transformó en una fiesta continua, donde desde temprano, los asistentes ingresaron al recinto para vivir un evento que prometía no solo música, sino conexión con los fanáticos en cada rincón del estadio.



J Balvin dio inicio al show con ‘Blanco’, canción de su álbum Colores, una de sus canciones más celebradas, generando una ola de euforia que se mantuvo constante a lo largo de la noche.

Sorprendió a los espectadores al invitar al escenario a Jorge Barón, ícono de la televisión colombiana, quien le dio la famosa “patadita de la buena suerte” y manifestó lo orgulloso que se sentía de su éxito.



Valentina Ferrer sorprende a J Balvin en concierto en El Campín

Uno de los momentos que más conmovió a los asistentes fue cuando la pareja del artista, la modelo argentina Valentina Ferrer, apareció junto a su hijo Río en medio del espectáculo.

El pequeño, vestido con un disfraz que generó sonrisas y ternura, acompañó a Balvin durante la interpretación de una canción dedicada especialmente a él, creando así una de las escenas más conmovedoras y celebradas de la noche.

La aparición de Ferrer y Río representó un punto de inflexión emocional para muchos espectadores, y puso en evidencia la faceta personal del artista, quien no solo celebra su carrera musical, sino también los vínculos que lo acompañan en este momento.



¿Quiénes fueron los artistas invitados al concierto de J Balvin en Bogotá?

El concierto destacó por una lista impresionante de colaboradores sobre el escenario, con artistas nacionales e internacionales que aportaron energía y variedad al show. Entre los invitados estuvieron figuras del reguetón clásico y contemporáneo, quienes interpretaron temas que marcaron distintas etapas de la música urbana.

La participación de talentos como Reykon, Blindaje 10, Jiggy Drama y Dragón y Caballero encendió al público colombiano, mientras que reconocidos exponentes del panorama internacional como De La Ghetto, Cosculluela, Arcángel, Justin Quiles y Lenny Tavárez generaron mucha emoción y sorpresa entre la audiencia.

Además, Nicky Jam se sumó para interpretar uno de sus éxitos más cantados, generando gran energía en todo El Campín.

La estética visual del concierto fue referente a la esencia del álbum Colores de J Balvin, con girasoles gigantes y un despliegue de luces y pantallas que acompañaron cada momento, dando una experiencia sensorial completa.

La sorpresa internacional más recordada llegó cuando el músico británico Ed Sheeran subió al escenario para interpretar varios de sus temas más populares, lo que ofreció un respiro del ritmo urbano, permitiendo que la audiencia se entregara también a baladas mundialmente conocidas como Shape of You y Perfect.

Este cruce de estilos y sonidos mostró la versatilidad de la propuesta artística generando comentarios de admiración entre los asistentes y seguidores que siguieron el show en redes sociales y muchos de ellos comentaron que se quedaron sin palabras ante la sorpresa de su pareja en el escenario, algunos incluso expresaron querer manifestar una relación así.

Por otro lado, el cierre de la presentación estuvo marcada por grandes éxitos que definieron la carrera de J Balvin. Temas como 'Mi gente' y 'Ritmo' desataron una celebración que incluyó bailes, pirotecnia y banderas de Colombia ondeando al viento.

Bailarines caracterizados con símbolos culturales del país, como el sombrero vueltiao y la marimonda, reforzaron la identidad nacional presente en el espectáculo.

Con esto, el concierto de J Balvin en Bogotá quedará como una de las experiencias musicales más ambiciosas de 2025 y dejando expectativas altas en sus próximos conciertos.

