Netflix pondrá límite a estos televisores y miles de usuarios quedarán sin acceso

Netflix confirmó que, desde marzo de 2026, su aplicación oficial dejará de ser compatible con una amplia gama de televisores inteligentes y dispositivos multimedia fabricados antes de 2015. La decisión responde a la necesidad de adaptar la plataforma a los estándares tecnológicos actuales, enfocados en mayor seguridad, mejor calidad de imagen y sonido, y nuevas funciones que el hardware antiguo ya no puede soportar de manera eficiente.

La compañía explicó que los equipos más antiguos presentan limitaciones técnicas que impiden la correcta implementación de mejoras clave en la experiencia del usuario. Entre estas se encuentran los nuevos protocolos de transmisión, los sistemas avanzados de protección de datos y las opciones de personalización que Netflix ha venido incorporando en los últimos años. Mantener soporte para dispositivos con sistemas operativos obsoletos representa un desafío que, según la plataforma, compromete el rendimiento general del servicio.

Qué pasará con los usuarios que tienen televisores antiguos

El impacto de esta medida se sentirá especialmente en regiones como América Latina y España, donde aún es común el uso de televisores inteligentes y dispositivos multimedia con más de una década de antigüedad. Una vez entre en vigor el cambio, los usuarios que intenten abrir Netflix en estos equipos recibirán un mensaje indicando que el servicio ya no está disponible en su dispositivo.

Además de perder el acceso al catálogo de series, películas y documentales, estos equipos quedarán sin actualizaciones de seguridad vinculadas a la aplicación. Esto significa que, aunque el televisor siga funcionando para otros fines, no contará con los parches necesarios para proteger la información asociada al uso de la plataforma.

Netflix aclaró que la restricción no afectará a quienes utilicen teléfonos móviles, tabletas, computadoras o televisores fabricados a partir de 2015, siempre y cuando estos cuenten con las actualizaciones de sistema requeridas. En esos casos, la aplicación continuará operando con normalidad y seguirá recibiendo nuevas funciones.

La decisión se enmarca en una tendencia más amplia dentro de la industria tecnológica, donde las empresas priorizan el soporte para dispositivos capaces de adaptarse a los avances constantes del software. Aunque la medida puede resultar incómoda para algunos usuarios, Netflix sostiene que es un paso necesario para garantizar estabilidad, seguridad y calidad en el servicio a largo plazo.