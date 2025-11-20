Hija de James Rodríguez y Daniela Ospina llega a Netflix como actriz de doblaje

Salomé Rodríguez Ospina, hija del futbolista James Rodríguez y la empresaria y deportista Daniela Ospina, sorprendió en las últimas horas al aparecer como una de las voces principales en una película animada de Netflix.

Con apenas 11 años, la menor inicia así un camino llamativo dentro del mundo artístico, esta vez en la actuación de doblaje, un área que requiere disciplina, interpretación y mucha sensibilidad vocal.

¿Cuál es la producción de Netflix donde participa la hija de James Rodríguez?

La producción en la que participa es Koati, una cinta animada que es difundida por varios países . En esta versión, Salomé interpreta a Mussi, una pequeña iguana que acompaña a los protagonistas en una aventura familiar.



Para muchos, el talento de Salomé no es una sorpresa. Desde hace varios años, se destaca en diferentes actividades, especialmente en el voleibol, disciplina en la que participó en torneos internacionales siendo reconocida por su buen desempeño.



Su pasión por el deporte es evidente en competencias, entrenamientos y eventos donde demuestra su constancia. También es conocida por su gusto por el baile, mostrando ritmo, coordinación y una capacidad expresiva que ahora parece trasladar al mundo del doblaje animado.

Aunque es una figura seguida por el público debido a la popularidad de sus padres, ellos han intentado mantener un equilibrio entre su privacidad y su exposición en los medios.

Salomé no aparece constantemente en redes sociales y cuando lo hace, suele ser en contenidos relacionados con sus actividades deportivas o logros personales. Su participación en esta película animada es uno de los proyectos más visibles hasta el momento.

El respaldo de James Rodríguez y Daniela Ospina fue fundamental. Ambos apoyando los intereses de la menor, permitiéndose explorar áreas fuera del deporte y dándole la libertad de descubrir nuevas habilidades.

El trabajo de doblaje realizado por Salomé fue bien recibido por quienes tienen acceso a fragmentos de la producción. Su interpretación como Mussi destaca por la energía juvenil y la espontaneidad que aporta a un personaje pensado para un público familiar.

Con este debut, Salomé Rodríguez demuestra que tiene la capacidad de desempeñarse en distintos ámbitos y que su talento puede ir más allá de lo deportivo que comparte sus padres.

